Инспектор в Одесской области получил взятку за бронирование от мобилизации

В Одесской области инспектор воинского учета требовал и получил взятку за обещание помочь мужчине избежать мобилизации. Суд признал чиновника виновным. За содеянное он понесет наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Раздельнянском районе инспектор отделения воинского учета предложил решить вопрос бронирования от мобилизации за деньги. Он оценил свою "помощь" в 1500 долларов, а впоследствии поднял сумму до 2500. Деньги чиновник получил возле местного магазина. Все происходило под контролем правоохранительных органов.

Как накажут

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Он также перечислил 50 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил. Прокурор настаивала на штрафе. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде штрафа в размере 136 тысяч гривен.

