Взятка в Одесском районе: чиновник требовал 10 тыс. грн

На Одесчине задержали чиновника за взятку — сколько требовал
Исполняющий обязанности заместителя председателя одного из городских советов Одесского района попался на взяточничестве. Чиновник требовал деньги за благоустройство придомовой территории силами коммунального предприятия. Дело против него уже передали в суд.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
Расследование показало, что чиновник предложил председателю правления ОСМД организовать работы по уборке мусора, подрезке кустов и деревьев. За это он захотел "благодарность" в сумме 10 тысяч гривен. Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды.
Как накажут
Деньги, которые он получил в качестве взятки, изъяли и приобщили к материалам дела. На них наложен арест. На время досудебного расследования чиновника отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, которой он воспользовался.
Чиновнику инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
