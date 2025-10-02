Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине задержали чиновника за взятку — сколько требовал

На Одесчине задержали чиновника за взятку — сколько требовал

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 13:24
Взятка в Одесском районе: чиновник требовал 10 тыс. грн
Задержание чиновника в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Исполняющий обязанности заместителя председателя одного из городских советов Одесского района попался на взяточничестве. Чиновник требовал деньги за благоустройство придомовой территории силами коммунального предприятия. Дело против него уже передали в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Расследование показало, что чиновник предложил председателю правления ОСМД организовать работы по уборке мусора, подрезке кустов и деревьев. За это он захотел "благодарность" в сумме 10 тысяч гривен. Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды.

Как накажут

Деньги, которые он получил в качестве взятки, изъяли и приобщили к материалам дела. На них наложен арест. На время досудебного расследования чиновника отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, которой он воспользовался.

Чиновнику инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали военного, который помогал избежать мобилизации. Также мы писали, что в Одесской области члены обновленной МСЭК попались на взятках.

Одесса взятка чиновники Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации