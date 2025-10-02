Взятка в Одесском районе: чиновник требовал 10 тыс. грн

Задержание чиновника в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Исполняющий обязанности заместителя председателя одного из городских советов Одесского района попался на взяточничестве. Чиновник требовал деньги за благоустройство придомовой территории силами коммунального предприятия. Дело против него уже передали в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Расследование показало, что чиновник предложил председателю правления ОСМД организовать работы по уборке мусора, подрезке кустов и деревьев. За это он захотел "благодарность" в сумме 10 тысяч гривен. Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды.

Как накажут

Деньги, которые он получил в качестве взятки, изъяли и приобщили к материалам дела. На них наложен арест. На время досудебного расследования чиновника отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, которой он воспользовался.

Чиновнику инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали военного, который помогал избежать мобилизации. Также мы писали, что в Одесской области члены обновленной МСЭК попались на взятках.