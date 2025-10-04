Відео
Україна
Головна Одеса Ціна впала — недобудову на Одещині не можуть продати вже два роки

Ціна впала — недобудову на Одещині не можуть продати вже два роки

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 18:23
Недобудова в Затоці подешевшала до 43 мільйонів
Недобудова, яку виставили на продаж. Фото: Прозоро:Продажі

У Затоці вже дев’ятий раз намагаються продати недобудований багатоповерховий будинок. Вартість об’єкта знову знизили — тепер він коштує майже 43 мільйони гривень. Попередні аукціони не відбулися через відсутність охочих купити нерухомість.

Оголошення про продаж з'явилося в системі "Прозоро.Продажі".

Читайте також:

Невдалі спроби

Недобудовану багатоповерхівку у Затоці, Білгород-Дністровського району, знову виставили на продаж. Нова стартова ціна становить 42,8 мільйона гривень. Аукціон заплановано на 13 жовтня. Попередня спроба продати будинок була вчора, 3 жовтня за 57 мільйонів гривень. Однак вона теж провалилася — охочих не знайшлося. Так само не відбувся і аукціон 23 вересня, коли стартова ціна складала 71 мільйон. Усього за останні два роки об’єкт намагалися реалізувати дев’ять разів, починаючи з 200 мільйонів гривень у 2023 році.

Що відомо про будівлю

Будівля належить збанкрутілому ТОВ "Південбуд". Продаж організовує арбітражний керівник, призначений Господарським судом Одеської області. До складу лоту входять також будматеріали: склопакети, плити перекриття, бетонні сходи, двері, риштування та інші елементи. Крім того, майбутній власник отримає право оренди земельної ділянки площею 0,8 гектара строком на 25 років із можливістю продовження. Серед переваг об’єкта вказують близькість до моря — лише 200 метрів від узбережжя. Утім, навіть суттєве зниження ціни поки не допомогло знайти покупця.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають елітний будинок з видом на море. Також ми писали, що в центрі міста продають пам’ятку архітектури.

Одеса тендер нерухомість ProZorro Одеська область Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
