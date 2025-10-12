Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены существенно взлетели — стоимость аренды жилья в Одессе

Цены существенно взлетели — стоимость аренды жилья в Одессе

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 12:30
Аренда жилья в Одессе: цены существенно выросли
В Одессе резко взлетели цены на аренду жилья. Фото иллюстративное: freepik

Осень 2025 года принесла Одессе настоящий шквал цен на жилье. За последние полгода "вторичка" в городе подорожала сразу на 13% — больше всего среди всех крупных городов Украины. В то же время аренда в Одессе выросла еще на полсотни процентов и продолжает дорожать.

Такой отчет опубликовало агентство недвижимости ЛУН.

Реклама
Читайте также:

Одесса среди лидеров роста цен на вторичное жилье

По данным аналитиков, средняя стоимость однокомнатных квартир в городе увеличилась на 13%, а двухкомнатных — на 10%. Трехкомнатные тоже не отстают — за полгода они прибавили 8% в цене, достигнув в среднем 86 тыс. долларов.

Такой рост, объясняют специалисты, связан с активным спросом на жилье у моря, а также с возвращением части инвесторов, которые ранее воздерживались от покупки.

Ціни суттєво злетіли — вартість оренди житла в Одесі - фото 1
Средняя цена квартиры на вторичке. Фото: скриншот с ЛУН

Одесса по аренде догоняет Львов и Киев по стоимости аренды

По данным ЛУН, стоимость аренды однокомнатных квартир в Одессе за последние шесть месяцев выросла на 50% — это самый высокий показатель в стране. Сейчас в городе за "однушку" просят в среднем 12 000 грн.

Двухкомнатные подорожали на 37%, а трехкомнатные — примерно на 20%. Таким образом, Одесса уже почти сравнялась с Киевом и Львовом по уровню арендных ставок, хотя ранее существенно отставала.

Ціни суттєво злетіли — вартість оренди житла в Одесі - фото 2
Цены на аренду квартиры в Одессе. Фото: скриншот с ЛУН

Напомним, в самом сердце Одессы появилось предложение продажи квартиры площадью 90 метров квадратных. Также в Одессе продают просторную трехкомнатную квартиру с видом на Соборную площадь.

Одесса квартиры Одесская область жилье аренда Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации