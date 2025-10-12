Аренда жилья в Одессе: цены существенно выросли

В Одессе резко взлетели цены на аренду жилья. Фото иллюстративное: freepik

Осень 2025 года принесла Одессе настоящий шквал цен на жилье. За последние полгода "вторичка" в городе подорожала сразу на 13% — больше всего среди всех крупных городов Украины. В то же время аренда в Одессе выросла еще на полсотни процентов и продолжает дорожать.

Такой отчет опубликовало агентство недвижимости ЛУН.

Одесса среди лидеров роста цен на вторичное жилье

По данным аналитиков, средняя стоимость однокомнатных квартир в городе увеличилась на 13%, а двухкомнатных — на 10%. Трехкомнатные тоже не отстают — за полгода они прибавили 8% в цене, достигнув в среднем 86 тыс. долларов.

Такой рост, объясняют специалисты, связан с активным спросом на жилье у моря, а также с возвращением части инвесторов, которые ранее воздерживались от покупки.

Средняя цена квартиры на вторичке. Фото: скриншот с ЛУН

Одесса по аренде догоняет Львов и Киев по стоимости аренды

По данным ЛУН, стоимость аренды однокомнатных квартир в Одессе за последние шесть месяцев выросла на 50% — это самый высокий показатель в стране. Сейчас в городе за "однушку" просят в среднем 12 000 грн.

Двухкомнатные подорожали на 37%, а трехкомнатные — примерно на 20%. Таким образом, Одесса уже почти сравнялась с Киевом и Львовом по уровню арендных ставок, хотя ранее существенно отставала.

Цены на аренду квартиры в Одессе. Фото: скриншот с ЛУН

Напомним, в самом сердце Одессы появилось предложение продажи квартиры площадью 90 метров квадратных. Также в Одессе продают просторную трехкомнатную квартиру с видом на Соборную площадь.