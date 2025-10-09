Видео
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Главная Одесса Квартира в Одессе с видом на соборную площадь — какая стоимость

Квартира в Одессе с видом на соборную площадь — какая стоимость

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 19:46
Купить трехкомнатную квартиру возле Собора в центре Одессы
Вид на собор из одной из комнат. Фото: скриншот из видео

В самом центре Одессы продают просторную трехкомнатную квартиру с видом на Соборную площадь. Помещение расположено в доме с высокими потолками, имеет двустороннюю планировку и современный ремонт. Квартира предлагается по цене 70 тысяч долларов.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Жилье находится в исторической части Одессы, рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором. Вход в дом фасадный, а лестница в подъезде бетонная. Общая площадь квартиры составляет 79 квадратных метров. Она двусторонняя, с тремя раздельными комнатами, одна из которых имеет выход на балкон с видом на площадь.

Санузел раздельный, коммуникации, трубы и сантехника полностью заменены. Просторная кухня площадью 11 квадратных метров имеет высокие потолки и оснащена газовой плитой. Квартира светлая, удобная для проживания семьи или как инвестиция под арендный бизнес. Жилье продают за 70 000 долларов.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе за 18 миллионов евро продают недостроенную гостиницу. Также мы писали, что в курортном поселке Одесской области на продажу выставили готовый бизнес с жильем.

 

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
