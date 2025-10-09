Купити трикімнатну квартиру біля Собору в центрі Одеси

Вид на собор з однієї з кімнат. Фото: скриншот з відео

У самому центрі Одеси продають простору трикімнатну квартиру з видом на Соборну площу. Помешкання розташоване у будинку з високими стелями, має двостороннє планування і сучасний ремонт. Квартира пропонується за ціною 70 тисяч доларів.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують

Житло знаходиться в історичній частині Одеси, поруч із Спасо-Преображенським кафедральним собором. Вхід у будинок фасадний, а сходи у під'їзді бетонні. Загальна площа квартири становить 79 квадратних метрів. Вона двостороння, з трьома роздільними кімнатами, одна з яких має вихід на балкон із видом на площу.

Санвузол роздільний, комунікації, труби та сантехніка повністю замінені. Простора кухня площею 11 квадратних метрів має високі стелі та оснащена газовою плитою. Квартира світла, зручна для проживання сім’ї або як інвестиція під орендний бізнес. Житло продають за 70 000 доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі за 18 мільйонів євро продають недобудований готель. Також ми писали, що в курортному селищі на Одещині на продаж виставили готовий бізнес з житлом.