Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Головна Одеса Квартира в Одесі з видом на соборну площу — яка вартість

Квартира в Одесі з видом на соборну площу — яка вартість

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 19:46
Купити трикімнатну квартиру біля Собору в центрі Одеси
Вид на собор з однієї з кімнат. Фото: скриншот з відео

У самому центрі Одеси продають простору трикімнатну квартиру з видом на Соборну площу. Помешкання розташоване у будинку з високими стелями, має двостороннє планування і сучасний ремонт. Квартира пропонується за ціною 70 тисяч доларів.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

Житло знаходиться в історичній частині Одеси, поруч із Спасо-Преображенським кафедральним собором. Вхід у будинок фасадний, а сходи у під'їзді бетонні. Загальна площа квартири становить 79 квадратних метрів. Вона двостороння, з трьома роздільними кімнатами, одна з яких має вихід на балкон із видом на площу.

Санвузол роздільний, комунікації, труби та сантехніка повністю замінені. Простора кухня площею 11 квадратних метрів має високі стелі та оснащена газовою плитою. Квартира світла, зручна для проживання сім’ї або як інвестиція під орендний бізнес. Житло продають за 70 000 доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі за 18 мільйонів євро продають недобудований готель. Також ми писали, що в курортному селищі на Одещині на продаж виставили готовий бізнес з житлом.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації