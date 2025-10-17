Відео
Україна
Велика квартира у центрі Одеси в історичному будинку — ціна

Велика квартира у центрі Одеси в історичному будинку — ціна

Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:41
Оновлено: 12:42
Квартира на Гоголя в Одесі з каміном і барельєфами
Будинок, у якому продають квартиру. Фото: скриншот з Google Maps

В історичній частині Одеси виставили на продаж простору квартиру. Оселя зберегла оригінальні архітектурні елементи — барельєфи, колони та справжній бельгійський камін. Житло має великі кімнати, високі стелі та вихід на балкон у тихий двір.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

@ludmila.odessa

0960405280 Людмила Одесса, исторический центр, Гоголя / Дерибасовская. Квартира 190 м кв, потолки 4,5 м, метровый стены. В продаже. 175000 уе#одессасегодня #хочуврек #тиктокодесса #квартирауморяодесса #купитьквартируОдессе

♬ оригинальный звук - Людмила

Що пропонують

Житло розташоване в самому серці Одеси — перетині вулиць Гоголя та Некрасова. Площа квартири становить 190 квадратних метрів, а висота стелі — 4,5 метра. У квартирі велика вітальня площею понад 50 квадратів із діючою буржуйкою, дві спальні, кухня з вікном і два санвузли — один із душем, другий із ванною. У спальні облаштований камін, відновлений у первісному вигляді, а з вікон відкривається вид у внутрішній двір.

Збереглися історичні деталі — пилястри, капітелі, барельєфи, старовинні двері та паркетна дошка під сучасним покриттям. Власник наголошує, що квартира доглянута й готова до проживання. Вартість помешкання — 175 000 доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в центрі Одеси продають квартиру в "царському" будинку. Також ми писали про те, скільки треба витратити додаково коштів при купівлі житла в Одесі.

Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
