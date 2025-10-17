Квартира на Гоголя в Одесі з каміном і барельєфами

Будинок, у якому продають квартиру. Фото: скриншот з Google Maps

В історичній частині Одеси виставили на продаж простору квартиру. Оселя зберегла оригінальні архітектурні елементи — барельєфи, колони та справжній бельгійський камін. Житло має великі кімнати, високі стелі та вихід на балкон у тихий двір.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

Житло розташоване в самому серці Одеси — перетині вулиць Гоголя та Некрасова. Площа квартири становить 190 квадратних метрів, а висота стелі — 4,5 метра. У квартирі велика вітальня площею понад 50 квадратів із діючою буржуйкою, дві спальні, кухня з вікном і два санвузли — один із душем, другий із ванною. У спальні облаштований камін, відновлений у первісному вигляді, а з вікон відкривається вид у внутрішній двір.

Збереглися історичні деталі — пилястри, капітелі, барельєфи, старовинні двері та паркетна дошка під сучасним покриттям. Власник наголошує, що квартира доглянута й готова до проживання. Вартість помешкання — 175 000 доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в центрі Одеси продають квартиру в "царському" будинку. Також ми писали про те, скільки треба витратити додаково коштів при купівлі житла в Одесі.