Квартира на Гоголя в Одесі з каміном і барельєфами

Велика квартира у центрі Одеси в історичному будинку — ціна
В історичній частині Одеси виставили на продаж простору квартиру. Оселя зберегла оригінальні архітектурні елементи — барельєфи, колони та справжній бельгійський камін. Житло має великі кімнати, високі стелі та вихід на балкон у тихий двір.
Відео з оглядом ширитися у соцмережах.
0960405280 Людмила Одесса, исторический центр, Гоголя / Дерибасовская. Квартира 190 м кв, потолки 4,5 м, метровый стены. В продаже. 175000 уе
Що пропонують
Житло розташоване в самому серці Одеси — перетині вулиць Гоголя та Некрасова. Площа квартири становить 190 квадратних метрів, а висота стелі — 4,5 метра. У квартирі велика вітальня площею понад 50 квадратів із діючою буржуйкою, дві спальні, кухня з вікном і два санвузли — один із душем, другий із ванною. У спальні облаштований камін, відновлений у первісному вигляді, а з вікон відкривається вид у внутрішній двір.
Збереглися історичні деталі — пилястри, капітелі, барельєфи, старовинні двері та паркетна дошка під сучасним покриттям. Власник наголошує, що квартира доглянута й готова до проживання. Вартість помешкання — 175 000 доларів США.
