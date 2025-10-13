Відео
Купівля квартири в Одесі — які додаткові витрати на вас чекають

Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:02
Розрахунок витрат при купівлі квартири в Одесі 2025
Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі поступово відновлюється ринок нерухомості — укладають дедалі більше угод як на первинне, так і на вторинне житло. Однак у яку суму насправді обходиться покупка квартири? Адже ціни зазвичай вказують без урахування податків і зборів, які все одно доведеться сплачувати.

Відео з підрахунком цін шириться у соцмережах.

Читайте також:

Витрати на квартиру

Рієлтор із Одеси розповів, скільки потрібно заплатити покупцеві квартири вартістю 26 тисяч доларів. За нинішнім курсом це близько 1,1 мільйона гривень. До основної вартості додаються такі витрати:

  • Послуги нотаріуса — 8,5–9,5 тисячі гривень.
  • 1% до Пенсійного фонду — близько 11 тисяч гривень.
  • Комісія банку — приблизно 300 гривень.
  • Офіційні перевірки — 500-700 гривень.
  • Переоформлення газу (за бажанням) — 1-1,5 тисячі гривень.

Загалом офіційна частина витрат становить близько 23 тисяч гривень — це близько 560 доларів. Якщо додати вартість квартири (26 тисяч доларів) та послуги агентства (близько 2 тисячі доларів), то повна сума покупки "під ключ" виходить близько 28,6 тисячі доларів. Таким чином, навіть невелика квартира в Одесі обійдеться дорожче, ніж здається на перший погляд — через обов’язкові офіційні платежі та супровідні витрати.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки обійдеться подвійна квартира у центрі Одеси. Також ми писали про те, скільки треба заплатити за житло з видом на Соборну площу в Одесі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
