Розрахунок витрат при купівлі квартири в Одесі 2025

Купівля квартири в Одесі — які додаткові витрати на вас чекають
В Одесі поступово відновлюється ринок нерухомості — укладають дедалі більше угод як на первинне, так і на вторинне житло. Однак у яку суму насправді обходиться покупка квартири? Адже ціни зазвичай вказують без урахування податків і зборів, які все одно доведеться сплачувати.
Витрати на квартиру
Рієлтор із Одеси розповів, скільки потрібно заплатити покупцеві квартири вартістю 26 тисяч доларів. За нинішнім курсом це близько 1,1 мільйона гривень. До основної вартості додаються такі витрати:
- Послуги нотаріуса — 8,5–9,5 тисячі гривень.
- 1% до Пенсійного фонду — близько 11 тисяч гривень.
- Комісія банку — приблизно 300 гривень.
- Офіційні перевірки — 500-700 гривень.
- Переоформлення газу (за бажанням) — 1-1,5 тисячі гривень.
Загалом офіційна частина витрат становить близько 23 тисяч гривень — це близько 560 доларів. Якщо додати вартість квартири (26 тисяч доларів) та послуги агентства (близько 2 тисячі доларів), то повна сума покупки "під ключ" виходить близько 28,6 тисячі доларів. Таким чином, навіть невелика квартира в Одесі обійдеться дорожче, ніж здається на перший погляд — через обов’язкові офіційні платежі та супровідні витрати.
