Расчет расходов при покупке квартиры в Одессе 2025 при покупке квартиры в Одессе

Дом в центре Одессы в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе постепенно восстанавливается рынок недвижимости — заключается всё больше сделок как на первичное, так и на вторичное жильё. Однако во сколько на самом деле обходится покупка квартиры? Ведь цены обычно указываются без учета налогов и сборов, которые всё равно придётся оплатить.

Видео с подсчетом цен распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Расходы на квартиру

Риелтор из Одессы рассказал, сколько нужно заплатить покупателю квартиры стоимостью 26 тысяч долларов. По нынешнему курсу это примерно 1,1 миллиона гривен. К основной стоимости добавляются следующие расходы:

Услуги нотариуса — 8,5-9,5 тысячи гривен.

1% в Пенсионный фонд — около 11 тысяч гривен.

Комиссия банка — примерно 300 гривен.

Официальные проверки — 500-700 гривен.

Переоформление газа (по желанию) — 1-1,5 тысячи гривен.

В общем официальная часть расходов составляет около 23 тысяч гривен — это примерно 560 долларов. Если добавить стоимость квартиры (26 тысяч долларов) и услуги агентства (примерно 2 тысячи долларов), то полная сумма покупки "под ключ" получается около 28,6 тысячи долларов. Таким образом, даже небольшая квартира в Одессе обойдется дороже, чем кажется на первый взгляд — из-за обязательных официальных платежей и сопроводительных расходов.

Напомним, мы сообщали, во сколько обойдется двойная квартира в центре Одессы. Также мы писали, сколько нужно заплатить за жилье с видом на Соборную площадь в Одессе.