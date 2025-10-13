Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Покупка квартиры в Одессе — какие дополнительные расходы вас ждут

Покупка квартиры в Одессе — какие дополнительные расходы вас ждут

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 19:02
Расчет расходов при покупке квартиры в Одессе 2025 при покупке квартиры в Одессе
Дом в центре Одессы в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе постепенно восстанавливается рынок недвижимости — заключается всё больше сделок как на первичное, так и на вторичное жильё. Однако во сколько на самом деле обходится покупка квартиры? Ведь цены обычно указываются без учета налогов и сборов, которые всё равно придётся оплатить.

Видео с подсчетом цен распространяется в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Расходы на квартиру

Риелтор из Одессы рассказал, сколько нужно заплатить покупателю квартиры стоимостью 26 тысяч долларов. По нынешнему курсу это примерно 1,1 миллиона гривен. К основной стоимости добавляются следующие расходы:

  • Услуги нотариуса — 8,5-9,5 тысячи гривен.
  • 1% в Пенсионный фонд — около 11 тысяч гривен.
  • Комиссия банка — примерно 300 гривен.
  • Официальные проверки — 500-700 гривен.
  • Переоформление газа (по желанию) — 1-1,5 тысячи гривен.

В общем официальная часть расходов составляет около 23 тысяч гривен — это примерно 560 долларов. Если добавить стоимость квартиры (26 тысяч долларов) и услуги агентства (примерно 2 тысячи долларов), то полная сумма покупки "под ключ" получается около 28,6 тысячи долларов. Таким образом, даже небольшая квартира в Одессе обойдется дороже, чем кажется на первый взгляд — из-за обязательных официальных платежей и сопроводительных расходов.

Напомним, мы сообщали, во сколько обойдется двойная квартира в центре Одессы. Также мы писали, сколько нужно заплатить за жилье с видом на Соборную площадь в Одессе.

Одесса цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира покупка
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации