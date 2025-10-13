Відео
Головна Одеса Квартира в одеській Аркадії з видом на море — яка вартість

Квартира в одеській Аркадії з видом на море — яка вартість

Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:39
Квартира в Аркадії з видом на море — ціна та деталі
Вид з вікна квартири. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру в ЖК "Гагарін Плаза" з видом на море. Оселя розташована на 21 поверсі та коштує понад 100 тисяч доларів. У квартирі є все необхідне для комфортного проживання, а поруч — розвинена інфраструктура.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Читайте також:
@maxim_rielt_

продаже однокомнатная квартира в Аркадий ЖК Гагарин Плаза 1 дом ул. Аркадийское плато 5/2 47 м2 • Уютная 1-комнатная квартира с панорамным видом на море на 21 этаже! В квартире есть всё необходимое: • холодильник и варочная поверхность ; • электрочайник и микроволновка; • двухместная кровать — для вас и удобный раскладной диван — для ваших гостей =) • гардеробная, в которую влезут все-все вещи! • счетчик на тепло — экономит деньги Подземный паркинг в 2 этажа На территорий детская и спорт площадка , кофейни , магазин , барбершоп Показ в любое удобное для вас время

♬ оригинальный звук - maxim_rielt_

Що пропонують

У престижному районі Одеси Аркадії, за адресою вул. Аркадійське плато, 5/2, продається однокімнатна квартира площею 47,6 м² у першому будинку комплексу "Гагарін Плаза". З вікон відкривається панорамний краєвид на море та Аркадію. Квартира розташована на 21 поверсі й повністю обладнана для життя.

Усередині — кухня-студія, спальня, гардеробна, санвузол з душовою, а також побутова техніка: холодильник, мікрохвильова піч, бойлер, пральна машина, кондиціонер. Є навіть посудомийна машина. На території комплексу — дитячий та спортивний майданчики, кав’ярні, магазини та барбершоп. Для власників авто передбачений підземний паркінг на два рівні.

Вартість квартири становить 127 000 доларів. Крім того, це житло можна орендувати за 500 доларів на місяць.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на розі вулиць Європейська та Ніни Строкатої продають дві квартири за ціною однієї. Також ми писали, що в Одесі продають квартиру за 7,5 доларів.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
