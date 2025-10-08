Дешева квартира в Одесі за 7,5 тисяч доларів

Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж недороге житло, яке потребує ремонту. Квартира за 7 500 доларів знаходиться у Пересипському районі міста. Однак оголошення викликало активну реакцію користувачів мережі.

Що пропонують

У Пересипському районі міста продають житло "під ремонт". Квартира розташована у триповерховому будинку. У помешканні частково є меблі, однак вони у поганому стані. Крім того, наразі там немає облаштованого туалету та кухні. Проте всі комунікації проведені, тому власники самі можуть визначити, де розташувати кухню та санвузол.

У мережі думки розділилися. Одні відзначають привабливу ціну для Одеси, інші обурені виглядом та тим, що доведеться вкладати додаткові кошти в ремонт. Незважаючи на це, квартира може зацікавити тих, хто шукає бюджетне житло та готовий облаштувати його на свій смак.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі продають недобудований готель. В ньому є 91 номер, спортзал, два ресторани та басейни. Також ми повідомляли, що на Одещині два роки не можуть продати недобудову. Її виставляли на продаж майже 10 разів і постійно знижували ціну.