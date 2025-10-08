Видео
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Купить квартиру за 7.5 тыс. долл. в Одессе — возможно

Купить квартиру за 7.5 тыс. долл. в Одессе — возможно

Дата публикации 8 октября 2025 19:20
Дешевая квартира в Одессе за 7,5 тысяч долларов
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу недорогое жилье, которое нуждается в ремонте. Квартира за 7 500 долларов находится в Пересыпском районе города. Однако объявление вызвало активную реакцию пользователей сети.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

В Пересыпском районе города продают жилье "под ремонт". Квартира расположена в трехэтажном доме. В квартире частично есть мебель, однако она в плохом состоянии. Кроме того, пока там нет обустроенного туалета и кухни. Однако все коммуникации проведены, поэтому владельцы сами могут определить, где расположить кухню и санузел.

В сети мнения разделились. Одни отмечают привлекательную цену для Одессы, другие возмущены видом и тем, что придется вкладывать дополнительные средства в ремонт. Несмотря на это, квартира может заинтересовать тех, кто ищет бюджетное жилье и готов обустроить его на свой вкус.

Напомним, мы писали, что в Одессе продают недостроенный отель. В нем есть 91 номер, спортзал, два ресторана и бассейны. Также мы сообщали, что в Одесской области два года не могут продать недострой. Его выставляли на продажу почти 10 раз и постоянно снижали цену.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
