Дешевая квартира в Одессе за 7,5 тысяч долларов

Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу недорогое жилье, которое нуждается в ремонте. Квартира за 7 500 долларов находится в Пересыпском районе города. Однако объявление вызвало активную реакцию пользователей сети.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

В Пересыпском районе города продают жилье "под ремонт". Квартира расположена в трехэтажном доме. В квартире частично есть мебель, однако она в плохом состоянии. Кроме того, пока там нет обустроенного туалета и кухни. Однако все коммуникации проведены, поэтому владельцы сами могут определить, где расположить кухню и санузел.

В сети мнения разделились. Одни отмечают привлекательную цену для Одессы, другие возмущены видом и тем, что придется вкладывать дополнительные средства в ремонт. Несмотря на это, квартира может заинтересовать тех, кто ищет бюджетное жилье и готов обустроить его на свой вкус.

