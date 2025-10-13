Квартира в Аркадии с видом на море - цена и детали

Вид из окна квартиры. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру в ЖК "Гагарин Плаза" с видом на море. Жилье расположено на 21 этаже и стоит более 100 тысяч долларов. В квартире есть все необходимое для комфортного проживания, а рядом — развитая инфраструктура.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

В престижном районе Одессы Аркадии, по адресу ул. Аркадийское плато, 5/2, продается однокомнатная квартира площадью 47,6 м² в первом доме комплекса "Гагарин Плаза". Из окон открывается панорамный вид на море и Аркадию. Квартира расположена на 21 этаже и полностью оборудована для жизни.

Внутри — кухня-студия, спальня, гардеробная, санузел с душевой, а также бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, бойлер, стиральная машина, кондиционер. Есть даже посудомоечная машина. На территории комплекса — детская и спортивная площадки, кафе, магазины и барбершоп. Для владельцев авто предусмотрен подземный паркинг на два уровня.

Стоимость квартиры составляет 127 000 долларов. Кроме того, это жилье можно арендовать за 500 долларов в месяц.

Напомним, мы сообщали, что на углу улиц Европейская и Нины Строкатой продают две квартиры по цене одной. Также мы писали, что в Одессе продают квартиру за 7,5 долларов.