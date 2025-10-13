Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Квартира в одесской Аркадии с видом на море — какая стоимость

Квартира в одесской Аркадии с видом на море — какая стоимость

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 12:39
Квартира в Аркадии с видом на море - цена и детали
Вид из окна квартиры. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру в ЖК "Гагарин Плаза" с видом на море. Жилье расположено на 21 этаже и стоит более 100 тысяч долларов. В квартире есть все необходимое для комфортного проживания, а рядом — развитая инфраструктура.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@maxim_rielt_

продаже однокомнатная квартира в Аркадий ЖК Гагарин Плаза 1 дом ул. Аркадийское плато 5/2 47 м2 - Уютная 1-комнатная квартира с панорамным видом на море на 21 этаже! В квартире есть все необходимое: - холодильник и варочная поверхность ; - электрочайник и микроволновка; - двухместная кровать - для вас и удобный раскладной диван - для ваших гостей =) - гардеробная, в которую влезут все-все вещи! - счетчик на тепло - экономит деньги Подземный паркинг в 2 этажа На территорий детская и спорт площадка , кофейни , магазин , барбершоп Показ в любое удобное для вас время

♬ оригинальный звук - maxim_rielt_

Что предлагают

В престижном районе Одессы Аркадии, по адресу ул. Аркадийское плато, 5/2, продается однокомнатная квартира площадью 47,6 м² в первом доме комплекса "Гагарин Плаза". Из окон открывается панорамный вид на море и Аркадию. Квартира расположена на 21 этаже и полностью оборудована для жизни.

Внутри — кухня-студия, спальня, гардеробная, санузел с душевой, а также бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, бойлер, стиральная машина, кондиционер. Есть даже посудомоечная машина. На территории комплекса — детская и спортивная площадки, кафе, магазины и барбершоп. Для владельцев авто предусмотрен подземный паркинг на два уровня.

Стоимость квартиры составляет 127 000 долларов. Кроме того, это жилье можно арендовать за 500 долларов в месяц.

Напомним, мы сообщали, что на углу улиц Европейская и Нины Строкатой продают две квартиры по цене одной. Также мы писали, что в Одессе продают квартиру за 7,5 долларов.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации