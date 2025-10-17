Квартира на Гоголя в Одессе с камином и барельефами

Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В исторической части Одессы выставили на продажу просторную квартиру. Дом сохранил оригинальные архитектурные элементы — барельефы, колонны и настоящий бельгийский камин. Жилье имеет большие комнаты, высокие потолки и выход на балкон в тихий двор.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Жилье расположено в самом сердце Одессы — пересечении улиц Гоголя и Некрасова. Площадь квартиры составляет 190 квадратных метров, а высота потолков — 4,5 метра. В квартире большая гостиная площадью более 50 квадратов с действующей буржуйкой, две спальни, кухня с окном и два санузла — один с душем, второй с ванной. В спальне обустроен камин, восстановленный в первоначальном виде, а из окон открывается вид во внутренний двор.

Сохранились исторические детали — пилястры, капители, барельефы, старинные двери и паркетная доска под современным покрытием. Владелец отмечает, что квартира ухоженная и готова к проживанию. Стоимость квартиры — 175 000 долларов США.

