Україна
Большая квартира в центре Одессы в историческом доме — цена

Большая квартира в центре Одессы в историческом доме — цена

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 12:41
обновлено: 12:42
Квартира на Гоголя в Одессе с камином и барельефами
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В исторической части Одессы выставили на продажу просторную квартиру. Дом сохранил оригинальные архитектурные элементы — барельефы, колонны и настоящий бельгийский камин. Жилье имеет большие комнаты, высокие потолки и выход на балкон в тихий двор.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@ludmila.odessa

0960405280 Людмила Одесса, исторический центр, Гоголя / Дерибасовская. Квартира 190 м кв, потолки 4,5 м, метровые стены. В продаже. 175000 уе#одессасегодня #хочуврек #тиктокодесса #квартирауморяодесса #купитьквартируОдессе

♬ оригинальный звук - Людмила

Что предлагают

Жилье расположено в самом сердце Одессы — пересечении улиц Гоголя и Некрасова. Площадь квартиры составляет 190 квадратных метров, а высота потолков — 4,5 метра. В квартире большая гостиная площадью более 50 квадратов с действующей буржуйкой, две спальни, кухня с окном и два санузла — один с душем, второй с ванной. В спальне обустроен камин, восстановленный в первоначальном виде, а из окон открывается вид во внутренний двор.

Сохранились исторические детали — пилястры, капители, барельефы, старинные двери и паркетная доска под современным покрытием. Владелец отмечает, что квартира ухоженная и готова к проживанию. Стоимость квартиры — 175 000 долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в центре Одессы продают квартиру в "царском" доме. Также мы писали о том, сколько надо потратить сложено средств при покупке жилья в Одессе.

Одесса цены на квартиры Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
