Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Царская квартира в центре Одессы — за сколько продают

Царская квартира в центре Одессы — за сколько продают

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 12:54
Квартира в центре Одессы за 60 тысяч долларов в центре Одессы
Комната в квартире. Фото: скриншот из видео

На рынке недвижимости Одессы появилось новое предложение в самом сердце города. Продают просторную двухкомнатную квартиру в старинном доме. Жилье — в "царском" доме имеет площадь 90 квадратных метров.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@viktoriia_m_a

Как считаете норм цена 60.000$ ?🙂 В продаже 2 ком квартира в центре Одессы 2/3 эт царский дом 90 метров 2 комнаты, 2 с/у МП окна, паркет Газовый котел 📞 0635691870 . #одессаквартиравцентре #одессакупитьквартиру

♬ Элегантное убийство - VideoHelper

Что предлагают

В центре Одессы, на улице Базарной, продают двухкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров. Она расположена на втором этаже трехэтажного "царского" дома. В квартире два санузла, паркетный пол, металлопластиковые окна и газовый котел. Помещение просторное, с высокими потолками и большими окнами, добавляющими света.

Цена объекта составляет 60 тысяч долларов. Учитывая расположение в самом центре города, это может быть привлекательное предложение для инвесторов или тех, кто ищет жилье с историей.

Напомним, мы сообщали о том, сколько нужно потратить дополнительно денежных средств при покупке квартиры. Также мы писали, сколько стоит квартира в Аркадии в Одессе с видом на море.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации