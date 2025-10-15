Квартира в центре Одессы за 60 тысяч долларов в центре Одессы

Комната в квартире. Фото: скриншот из видео

На рынке недвижимости Одессы появилось новое предложение в самом сердце города. Продают просторную двухкомнатную квартиру в старинном доме. Жилье — в "царском" доме имеет площадь 90 квадратных метров.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

@viktoriia_m_a Как считаете норм цена 60.000$ ?🙂 В продаже 2 ком квартира в центре Одессы 2/3 эт царский дом 90 метров 2 комнаты, 2 с/у МП окна, паркет Газовый котел 📞 0635691870 . #одессаквартиравцентре #одессакупитьквартиру ♬ Элегантное убийство - VideoHelper

Что предлагают

В центре Одессы, на улице Базарной, продают двухкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров. Она расположена на втором этаже трехэтажного "царского" дома. В квартире два санузла, паркетный пол, металлопластиковые окна и газовый котел. Помещение просторное, с высокими потолками и большими окнами, добавляющими света.

Цена объекта составляет 60 тысяч долларов. Учитывая расположение в самом центре города, это может быть привлекательное предложение для инвесторов или тех, кто ищет жилье с историей.

