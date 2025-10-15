Квартира в центрі Одеси за 60 тисяч доларів

Кімната в квартирі. Фото: скриншот з відео

На ринку нерухомості Одеси з’явилася нова пропозиція у самому серці міста. Продають простору двокімнатну квартиру у старовинному будинку. Житло — в "царському" будинку має площу 90 квадратних метрів.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

У центрі Одеси, на вулиці Базарній, продають двокімнатну квартиру площею 90 квадратних метрів. Вона розташована на другому поверсі триповерхового "царського" будинку. У квартирі два санвузли, паркетна підлога, металопластикові вікна та газовий котел. Помешкання просторе, з високими стелями і великими вікнами, що додають світла.

Ціна об’єкта становить 60 тисяч доларів. Зважаючи на розташування у самому центрі міста, це може бути приваблива пропозиція для інвесторів чи тих, хто шукає житло з історією.

