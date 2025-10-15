Відео
Україна
Царська квартира у центрі Одеси — за скільки продають

Царська квартира у центрі Одеси — за скільки продають

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:54
Квартира в центрі Одеси за 60 тисяч доларів
Кімната в квартирі. Фото: скриншот з відео

На ринку нерухомості Одеси з’явилася нова пропозиція у самому серці міста. Продають простору двокімнатну квартиру у старовинному будинку. Житло — в "царському" будинку має площу 90 квадратних метрів.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Читайте також:
@viktoriia_m_a

Как считаете норм цена 60.000$ ?🙂 В продаже 2 ком квартира в центре Одессы 2/3 эт царский дом 90 метров 2 комнаты, 2 с/у МП окна, паркет Газовый котел 📞 0635691870 . #одессаквартиравцентре #одессакупитьквартиру

♬ Elegant Murder - VideoHelper

Що пропонують

У центрі Одеси, на вулиці Базарній, продають двокімнатну квартиру площею 90 квадратних метрів. Вона розташована на другому поверсі триповерхового "царського" будинку. У квартирі два санвузли, паркетна підлога, металопластикові вікна та газовий котел. Помешкання просторе, з високими стелями і великими вікнами, що додають світла.

Ціна об’єкта становить 60 тисяч доларів. Зважаючи на розташування у самому центрі міста, це може бути приваблива пропозиція для інвесторів чи тих, хто шукає житло з історією.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки треба витратити додатково коштів при купівлі квартири. Також ми писали, скільки коштує квартира в Аркадії в Одесі з видом на море.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
