Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Квартира в центре Одессы у Дерибасовской — какая стоимость

Квартира в центре Одессы у Дерибасовской — какая стоимость

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 18:41
обновлено: 18:50
Двухкомнатная квартира возле Дерибасовской с террасой
Дом, в котором продают квартиру. Фото: кадр из видео

В самом сердце Одессы, рядом с Дерибасовской, продается двухкомнатная квартира в историческом доме Ягницкого. Дом возведен еще в 1835 году по проекту архитектора Франческо Боффо. Жилье имеет собственный вход, просторную террасу и современный ремонт.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@rieltor_vlasova_odesa

🔹 Уникальное предложение в самом сердце Одессы! 🔹 📍 Пушкинская, 6 / угол Дерибасовской - самый центр "золотого треугольника" 🌟 ✨ Квартира после авторского ремонта! 🏠 Площадь - 55 м² 🍽 Кухня-студия - 25 м² 🛏 Отдельная спальня - 20 м² 🌿 Собственная терраса - 7 м² 🚗 Парковка в закрытом дворе 🔑 Свой отдельный вход с кованой лестницей 🏛 Потолки - 3,8 м, стены из ракушечника (100 см), сохраняют тепло и уют 🆕 Новая бытовая техника и мебель - никто не жил! Идеально подойдет как для бизнеса так и для комфортного проживания Тихий зеленый двор, атмосфера уюта и уединения прямо в центре города 💛 📞 098 441 60 66 💬 Не упусти шанс - такие квартиры появляются крайне редко! #татьянавласова #rieltor_vlasova #море #одесса #подарок

♬ эпично и захватывающе 3 - Вдохновение Инк

Что предлагают

В Одессе выставили на продажу квартиру в историческом центре города. Квартира расположена на улице Итальянская на втором этаже трехэтажного дома. Несмотря на почтенный возраст постройки, внутри — современный капитальный ремонт и продуманная планировка, которая уже узаконена. Общая площадь помещения — 55 квадратных метров. Просторная кухня-гостиная занимает 23 квадрата, а спальня — 20. Есть коридор на 8 квадратов и совмещенный санузел на 5.

В квартире установлено индивидуальное газовое отопление, что обеспечивает тепло даже в прохладную осень. На кухне — газовая плита, духовка, вытяжка, холодильник. В санузле — душевая кабина, стиральная машина и гигиенический душ. Спальня оформлена в светлых тонах, на стенах — венецианская штукатурка. Окно выходит во внутренний дворик, украшенный виноградной лозой — уютное место для отдыха.

Квартира полностью готова к заселению, расположена рядом с театром оперы и балета, Приморским бульваром и Дерибасовской улицей. Цена — 105 тысяч долларов.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе значительно поднялись цены на аренду жилья. Также мы писали, что в центре Одессы продают просторную квартиру.

Одесса недвижимость цены на квартиры деньги Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации