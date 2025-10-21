Двухкомнатная квартира возле Дерибасовской с террасой

Дом, в котором продают квартиру. Фото: кадр из видео

В самом сердце Одессы, рядом с Дерибасовской, продается двухкомнатная квартира в историческом доме Ягницкого. Дом возведен еще в 1835 году по проекту архитектора Франческо Боффо. Жилье имеет собственный вход, просторную террасу и современный ремонт.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

@rieltor_vlasova_odesa 🔹 Уникальное предложение в самом сердце Одессы! 🔹 📍 Пушкинская, 6 / угол Дерибасовской - самый центр "золотого треугольника" 🌟 ✨ Квартира после авторского ремонта! 🏠 Площадь - 55 м² 🍽 Кухня-студия - 25 м² 🛏 Отдельная спальня - 20 м² 🌿 Собственная терраса - 7 м² 🚗 Парковка в закрытом дворе 🔑 Свой отдельный вход с кованой лестницей 🏛 Потолки - 3,8 м, стены из ракушечника (100 см), сохраняют тепло и уют 🆕 Новая бытовая техника и мебель - никто не жил! Идеально подойдет как для бизнеса так и для комфортного проживания Тихий зеленый двор, атмосфера уюта и уединения прямо в центре города 💛 📞 098 441 60 66 💬 Не упусти шанс - такие квартиры появляются крайне редко! #татьянавласова #rieltor_vlasova #море #одесса #подарок ♬ эпично и захватывающе 3 - Вдохновение Инк

Что предлагают

В Одессе выставили на продажу квартиру в историческом центре города. Квартира расположена на улице Итальянская на втором этаже трехэтажного дома. Несмотря на почтенный возраст постройки, внутри — современный капитальный ремонт и продуманная планировка, которая уже узаконена. Общая площадь помещения — 55 квадратных метров. Просторная кухня-гостиная занимает 23 квадрата, а спальня — 20. Есть коридор на 8 квадратов и совмещенный санузел на 5.

В квартире установлено индивидуальное газовое отопление, что обеспечивает тепло даже в прохладную осень. На кухне — газовая плита, духовка, вытяжка, холодильник. В санузле — душевая кабина, стиральная машина и гигиенический душ. Спальня оформлена в светлых тонах, на стенах — венецианская штукатурка. Окно выходит во внутренний дворик, украшенный виноградной лозой — уютное место для отдыха.

Квартира полностью готова к заселению, расположена рядом с театром оперы и балета, Приморским бульваром и Дерибасовской улицей. Цена — 105 тысяч долларов.

