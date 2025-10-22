Видео
Видео

Жилье в подвале — что продают в Одессе

Дата публикации 22 октября 2025 18:23
обновлено: 18:16
Продажа двух квартир возле Дерибасовской в Одессе
Квартира, которую продают. Фото: скриншот из видео

В самом сердце Одессы, возле Дерибасовской, продают две квартиры, обустроенные в бывших подвальных помещениях. Помещения полностью отремонтированы и готовы к жизни. Купить недвижимость предлагают либо по отдельности, либо вместе.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Что предлагают в переулке Ивана Луценко, который соединяет Дерибасовскую и Успенскую. На продажу выставили две квартиры, созданные в перестроенных подвальных помещениях. Их полностью переоборудовали под жилье. Первая квартира — двухкомнатная, площадью 48,9 квадратного метра, с современным ремонтом, мебелью и техникой. Есть гардеробная, кухня и санузел. Вторая — однокомнатная, площадью 25 квадратных метров, также полностью обустроена для проживания.

Риелтор уверяет, что помещения сухие и безопасные, имеют собственные автоматы электропитания и бесперебойную подачу воды. Стоимость обеих квартир вместе — 80 тысяч долларов США. Отдельно двухкомнатную можно приобрести за 50 тысяч, а однокомнатную — за 30 тысяч. Продавцы готовы к торгу.

Напомним, мы сообщали, что на улице Итальянской продают квартиру с собственной террасой. Также мы писали, кто из украинцев может получить жилье от государства.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
