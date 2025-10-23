Видео
Квартира в памятнике архитектуры в центре Одессы — какая цена

Дата публикации 23 октября 2025 18:10
обновлено: 18:23
Продажа квартиры на Итальянской в Одессе - цена и детали
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В центре Одессы, на улице Итальянская, выставили на продажу большую квартиру в доме, возведенном известным архитектором Феликсом Гансеновским. Это историческое сооружение, сохранившее свой шарм и классический фасад. Квартира в хорошем состоянии и требует лишь косметического ремонта.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

В Одессе на продажу выставлена квартира площадью 121 квадратный метр в доме на улице Итальянской. Это бывший доходный дом, который проектировал известный одесский архитектор Феликс Гансеновский. Здание сохранило фасад и парадный вход в хорошем состоянии. Квартира расположена на третьем этаже и состоит из четырех комнат по техпаспорту, но фактически в ней пять помещений. Две комнаты имеют выход на балкон с видом на Итальянскую. В доме установлены кондиционеры, есть два санузла — один гостевой и один с ванной.

Кухня-столовая площадью 10 квадратных метров, отопление индивидуальное — двухконтурный газовый котел. Общее состояние квартиры — "под ремонт", но конструктивно все сохранено. Риелтор отмечает, что ничего не протекает, не сыпется, не требует срочных работ. Стоимость квартиры — 110 тысяч долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают подвал, перестроенный под две квартиры. Также мы писали, как приватизировать служебное жилье.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
