Аренда квартиры на Французском бульваре Одессы с видом на море на Французском бульваре Одессы

Вид на море из окна квартиры. Фото: скриншот из видео

В Одессе на Французском бульваре появилась в долгосрочную аренду двухкомнатная квартира с роскошным ремонтом и видом на море. Дом полностью оборудован техникой, мебелью и имеет сразу два балкона с панорамными окнами. Однако цена не каждому по карману.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что предлагают

В жилом доме на Французском бульваре предлагают просторную двуспальную квартиру с "королевским" интерьером и панорамным видом на побережье. Первая спальня имеет угловые окна, большой шкаф-купе и выход на балкон с видом на море. Вторая комната также оборудована кондиционером и телевизором, а из ее окон открывается живописная панорама Одессы.

Кухня просторная, с большой обеденной зоной. Есть современная бытовая техника: посудомоечная машина, холодильник, духовка, микроволновка. Всего в квартире — три телевизора, три кондиционера и два балкона, один из них — с прямым видом на море. Жилье сдают в долгосрочную аренду по цене 600 долларов США в месяц.

