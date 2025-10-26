Відео
Україна
Королівська квартира з видом на море — ціна оренди в Одесі

Королівська квартира з видом на море — ціна оренди в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 15:23
Оренда квартири на Французькому бульварі Одеси з видом на море
Вид на море з вікна квартири. Фото: скриншот з відео

В Одесі на Французькому бульварі з’явилась у довгострокову оренду двокімнатна квартира з розкішним ремонтом і краєвидом на море. Оселя повністю облаштована технікою, меблями та має одразу два балкони з панорамними вікнами. Однак ціна не кожному по кишені.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

У житловому будинку на Французькому бульварі пропонують простору двоспальну квартиру з "королівським" інтер’єром та панорамним видом на узбережжя. Перша спальня має кутові вікна, великий шафу-купе та вихід на балкон із видом на море. Друга кімната також облаштована кондиціонером і телевізором, а з її вікон відкривається мальовнича панорама Одеси.

Кухня простора, з великою обідньою зоною. Є сучасна побутова техніка: посудомийна машина, холодильник, духовка, мікрохвильовка. Всього в квартирі — три телевізори, три кондиціонери та два балкони, один із них — з прямим видом на море. Житло здають у довгострокову оренду за ціною 600 доларів США на місяць.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує квартира у самому центрі Одеси, між Міським садом та Оперним театром. Також ми писали, що в Одесі продають підвал перебудований під дві квартири.

Одеса нерухомість Одеська область оренда Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
