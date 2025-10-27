Продаж квартири біля Оперного театру в центрі Одеси — 57 000 доларів

Будинок, у якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У самому серці Одеси з’явилося оголошення про продаж квартири. Просторе житло розташоване в історичній будівлі на вулиці Святослава Караванського, поруч із Дерибасівською та морем. Власники обіцяють зручне планування, високу стелю й тихий двір із можливістю паркування.

Що пропонують

Трикімнатна квартира площею близько 70 м² розташована на високому першому поверсі чотириповерхового "сталінського" будинку. Під житлом — комерційне приміщення, тож мешканцям не турбуватимуть сусіди знизу. Вхід у під’їзд облаштований кодовим замком, у дворі є місце для авто. Квартира має висоту стелі 3,2 метра, великі вікна, що виходять на вулицю Караванського, газопостачання та просторий санвузол.

Нинішнє планування передбачає простору кухню-вітальню та окрему спальню, однак житло можна легко перепланувати назад у три кімнати. Квартира зовсім без ремонту. Тому нові власники мають можливість все з нуля зробити під власний розсуд. Район відзначається зручною локацією — поруч історичний центр, магазини, театри та пляж Ланжерон. Ціна квартири — 57 000 доларів.

