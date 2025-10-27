Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Трикімнатна квартира в центрі Одеси – вартість

Трикімнатна квартира в центрі Одеси – вартість

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 11:41
Оновлено: 12:07
Продаж квартири біля Оперного театру в центрі Одеси — 57 000 доларів
Будинок, у якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У самому серці Одеси з’явилося оголошення про продаж квартири. Просторе житло розташоване в історичній будівлі на вулиці Святослава Караванського, поруч із Дерибасівською та морем. Власники обіцяють зручне планування, високу стелю й тихий двір із можливістю паркування.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

Трикімнатна квартира площею близько 70 м² розташована на високому першому поверсі чотириповерхового "сталінського" будинку. Під житлом — комерційне приміщення, тож мешканцям не турбуватимуть сусіди знизу. Вхід у під’їзд облаштований кодовим замком, у дворі є місце для авто. Квартира має висоту стелі 3,2 метра, великі вікна, що виходять на вулицю Караванського, газопостачання та просторий санвузол.

Нинішнє планування передбачає простору кухню-вітальню та окрему спальню, однак житло можна легко перепланувати назад у три кімнати. Квартира зовсім без ремонту. Тому нові власники мають можливість все з нуля зробити під власний розсуд. Район відзначається зручною локацією — поруч історичний центр, магазини, театри та пляж Ланжерон. Ціна квартири — 57 000 доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі здають в оренду "королівську" квартиру з видом на море. Також ми писали, що у центрі міста підвал перебудували під дві квартири.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси квартира ціна
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації