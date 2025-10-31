Відео
Україна
Квартира в пам'ятці архітектури біля моря — ціна в Одесі

Квартира в пам'ятці архітектури біля моря — ціна в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 18:35
Оновлено: 17:59
Купити квартиру в бельгійці біля парку Шевченка в Одесі
Будинки на вулиці Маразаліївська. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В історичній частині Одеси з’явилася пропозиція продажу двокімнатної квартири в будинку-пам’ятці архітектури. Помешкання розташоване поруч із парком Шевченка, має автономне опалення та якісний ремонт. Це класичне житло з одеським шармом і зручною локацією біля моря.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

@irynaodessahome

Продаётся квартира в Историческом центре Одессы! 🏛 2 этаж из 4, площадь 78 м² ✨ Классическая бельгийка с мраморной лестницей 🪟 Светлая, с евроремонтом и автономным отоплением 🌡 Рядом Дерибасовская, парки, море и кафе 🌊 💎 Идеально для жизни или аренды! 363975 94 📞 Звоните — покажем уже сегодня! #нерухомістьодеса #недвижимостьодесса #одесса #odessa #odessa

♬ оригинальный звук - Stendal72

Що пропонують

На продаж виставлено двокімнатну квартиру у старовинному будинку в самому серці Одеси, неподалік від парку Шевченка. Будинок — типова бельгійка з мраморною сходовою кліткою та затишним закритим двором. Житло розташоване на другому поверсі чотириповерхової будівлі. Її площа становить 78,3 м².

Усередині — дві окремі спальні, кухня, простора столова й балкон. Житло світле, з якісним євроремонтом. Є автономне газове опалення та два кондиціонери. Квартира продається без меблів. Поруч — зручна транспортна розв’язка, магазини та море. Вартість квартири становить 94 000 доларів США.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки коштує квартира у справжньому одеському дворику. Також ми повідомляли про те, що в Одесі продають два будинки за ціною одного.

Одеса ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
