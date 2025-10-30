Будинок 160 м² з садом у Хаджибейському районі Одеси

Вулиця де продають будинок. Фото ілюстративне: скриншот Google maps

В Одесі, на вулиці Пішеніна, виставили на продаж двоповерховий будинок площею понад 150 квадратних метрів. Є власна ділянка і помешкання повністю готове для життя великої родини. На території є сад, зона барбекю та додатковий старий будинок.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

У Хаджибейському районі на продаж виставили великий будинок. Помешкання має правильне планування й сучасний ремонт. На першому поверсі — простора кухня-вітальня з виходом на власну терасу, передпокій, бібліотека та гостьовий санвузол. Усе продумано для зручності мешканців і гостей.

На другому поверсі розташовані три окремі спальні та повноцінна ванна кімната. Усі кімнати світлі, з великими вікнами. Усередині будинку — добротна дерев’яна сходова клітка, якісні матеріали оздоблення й затишна атмосфера.

На подвір’ї росте багато винограду, є зона для відпочинку та барбекю. Додатково на ділянці стоїть ще один будинок старої забудови, який можна оновити або перебудувати під гостьовий. Вся нерухомість має оформлені документи. Ціна будинку становить 210 000 доларів США. За ці кошти покупець отримає простору та доглянуту садибу у тихому районі міста з гарним транспортним сполученням.

