Дом 160 м² с садом в Хаджибейском районе Одессы

Улица, где продают дом. Фото иллюстративный: Google maps

В Одессе, на улице Пишенина, выставили на продажу двухэтажный дом площадью более 150 квадратных метров. Есть собственный участок и помещение полностью готово для жизни большой семьи. На территории есть сад, зона барбекю и дополнительный старый дом.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что предлагают

В Хаджибейском районе на продажу выставили большой дом. Помещение имеет правильную планировку и современный ремонт. На первом этаже — просторная кухня-гостиная с выходом на собственную террасу, прихожая, библиотека и гостевой санузел. Все продумано для удобства жильцов и гостей.

На втором этаже расположены три отдельные спальни и полноценная ванная комната. Все комнаты светлые, с большими окнами. Внутри дома — добротная деревянная лестничная клетка, качественные материалы отделки и уютная атмосфера.

Во дворе растет много винограда, есть зона для отдыха и барбекю. Дополнительно на участке стоит еще один дом старой застройки, который можно обновить или перестроить под гостевой. Вся недвижимость имеет оформленные документы. Цена дома составляет 210 000 долларов США. За эти средства покупатель получит просторную и ухоженную усадьбу в тихом районе города с хорошим транспортным сообщением.

