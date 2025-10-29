Купить квартиру возле Дерибасовской с террасой в Одессе с террасой

Один из домов на перекрестке улиц Итальянская - Дерибасовская. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В самом центре Одессы продают квартиру в настоящем старом дворике возле Дерибасовской. Рядом — море, театр и вся историческая атмосфера города. Жилье имеет собственную террасу, отдельный вход и паркоместо в тихом дворе.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Квартира расположена на втором этаже трехэтажного дома на пересечении улиц Итальянская и Дерибасовская — в самом сердце города. Общая площадь — 55 квадратных метров. Пространство спланировано как кухня-студия площадью 25 метров и спальня.

В квартире сделан современный ремонт, установлено индивидуальное газовое отопление. Вся мебель, которая есть — останется новым владельцам. Главное преимущество — собственная терраса, отдельный вход и парковка прямо в уютном одесском дворике. Рядом море, порт, Оперный театр и главные достопримечательности Одессы. Стоимость квартиры составляет 105 000 долларов США.

Однако в комментариях посетители не оценили стоимость жилья, учитывая ее расположение и ситуацию с безопасностью. Люди отмечали, что жизнь возле порта сейчас очень опасна, а покупать квартиру "за слишком высокую цену" в этом районе — не выгодно.

