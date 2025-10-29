Відео
Головна Одеса Квартира у справжньому одеському дворику — яка ціна

Квартира у справжньому одеському дворику — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 18:47
Оновлено: 17:55
Купити квартиру біля Дерибасівської з терасою в Одесі
Один із будинків на перехресті вулиць Італійська — Дерибасівська. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У самому центрі Одеси продають квартиру у справжньому старому дворику біля Дерибасівської. Поруч — море, театр і вся історична атмосфера міста. Житло має власну терасу, окремий вхід і паркомісце у тихому подвір’ї.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

Квартира розташована на другому поверсі триповерхового будинку на перетині вулиць Італійська та Дерибасівська — у самому серці міста. Загальна площа — 55 квадратних метрів. Простір сплановано як кухню-студію площею 25 метрів і спальню.

У помешканні зроблено сучасний ремонт, встановлено індивідуальне газове опалення. Усі меблі, які є — залишаться новим власникам. Головна перевага — власна тераса, окремий вхід і парковка просто у затишному одеському дворику. Поруч море, порт, Оперний театр і головні визначні місця Одеси. Вартість квартири становить 105 000 доларів США.

Однак у коментарях відвідувачі не оцінили вартість житла, враховуючи її розташування та безпекову ситуацію. Люди зазначали, що життя біля порту наразі дуже небезпечне, а купувати квартиру "за надто високу ціну" в цьому районі — не вигідно.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як ветеранам отримати житло від держави. А також ми писали, що в Одесі продають житло з сюрпризом".

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
