Квартира в памятке архитектуры возле моря — цена в Одессе

Дата публикации 31 октября 2025 18:35
обновлено: 17:59
Купить квартиру в бельгийке возле парка Шевченко в Одессе
Дома на улице Маразалиевская. Фото иллюстративный: скриншот с Google Maps

В исторической части Одессы появилось предложение продажи двухкомнатной квартиры в доме-памятнике архитектуры. Помещение расположено рядом с парком Шевченко, имеет автономное отопление и качественный ремонт. Это классическое жилье с одесским шармом и удобной локацией у моря.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Читайте также:
@irynaodessahome

Продаётся квартира в Историческом центре Одессы! 🏛 2 этаж из 4, площадь 78 м² ✨ Классическая бельгийка с мраморной лестницей 🪟 Светлая, с евроремонтом и автономным отоплением 🌡 Рядом Дерибасовская, парки, море и кафе 🌊 💎 Идеально для жизни или аренды! 363975 94 📞 Звоните - покажем уже сегодня!!! #нерухомістьодеса #недвижимостьодесса #одесса #odessa #odessa

♬ оригинальный звук - Stendal72

Что предлагают

На продажу выставлена двухкомнатная квартира в старинном доме в самом сердце Одессы, недалеко от парка Шевченко. Дом — типичная бельгийка с мраморной лестничной клеткой и уютным закрытым двором. Жилье расположено на втором этаже четырехэтажного здания. Ее площадь составляет 78,3 м².

Внутри — две отдельные спальни, кухня, просторная столовая и балкон. Жилье светлое, с качественным евроремонтом. Есть автономное газовое отопление и два кондиционера. Квартира продается без мебели. Рядом — удобная транспортная развязка, магазины и море. Стоимость квартиры составляет 94 000 долларов США.

Напомним, мы писали о том, сколько стоит квартира в настоящем одесском дворике. Также мы сообщали о том, что в Одессе продают два дома по цене одного.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
