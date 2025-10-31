Купить квартиру в бельгийке возле парка Шевченко в Одессе

Дома на улице Маразалиевская. Фото иллюстративный: скриншот с Google Maps

В исторической части Одессы появилось предложение продажи двухкомнатной квартиры в доме-памятнике архитектуры. Помещение расположено рядом с парком Шевченко, имеет автономное отопление и качественный ремонт. Это классическое жилье с одесским шармом и удобной локацией у моря.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что предлагают

На продажу выставлена двухкомнатная квартира в старинном доме в самом сердце Одессы, недалеко от парка Шевченко. Дом — типичная бельгийка с мраморной лестничной клеткой и уютным закрытым двором. Жилье расположено на втором этаже четырехэтажного здания. Ее площадь составляет 78,3 м².

Внутри — две отдельные спальни, кухня, просторная столовая и балкон. Жилье светлое, с качественным евроремонтом. Есть автономное газовое отопление и два кондиционера. Квартира продается без мебели. Рядом — удобная транспортная развязка, магазины и море. Стоимость квартиры составляет 94 000 долларов США.

