Аренда трехкомнатной квартиры у моря в Одессе

ЖК "Корфу" в котором сдают квартиру. Фото: ЛУН

В Одессе сдают трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом в жилом комплексе "Корфу" на 10-й Фонтане. Просторное жилье с панорамным видом на море имеет современные удобства, охрану и подземный паркинг. Стоимость аренды — 1 500 долларов в месяц.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что предлагают

В одном из районов Одессы — на 10-й станции Большого Фонтана, сдают в аренду трехкомнатную квартиру в ЖК "Корфу". Помещение расположено на 19-м этаже 20-этажного дома и имеет площадь 100 квадратных метров. Жилье светлое и просторное, с панорамным видом на море.

В ней выполнен авторский ремонт с использованием качественных материалов. Планировка предусматривает кухню-студию, две отдельные спальни, два санузла, гардеробную и систему подогрева полов. В комплексе есть подземный паркинг, круглосуточная охрана и консьерж. Благодаря генератору, стабильной подаче воды, отоплению и интернету жильцы обеспечены всем необходимым даже во время отключений.

Дом отличается современными инженерными системами и хорошей шумоизоляцией. Рядом — море, парк и развитая инфраструктура. Стоимость аренды квартиры — 1 500 долларов США в месяц. Допускается проживание с маленькой собакой.

