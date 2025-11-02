Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Двоповерхова квартира з терасою і видом на море — ціна в Одесі

Двоповерхова квартира з терасою і видом на море — ціна в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 13:47
Оновлено: 13:51
Купити квартиру з терасою і видом на море в Аркадії
Інсталяція в Аркадії. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продають стильну квартиру в житловому комплексі "Гагарін Плаза". Оселя має два рівні, простору терасу з панорамним краєвидом на море й облаштована у форматі студії. Квартира готова до життя й розташована на 23 поверсі з автономними зручностями.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@maxim_rielt_

В продаже квартира в ЖК Гагарин Плаза двухуровневая квартира-студия в стиле лофт с террасой и потрясающим видом на море. Высота потолков 4 метра создаёт ощущение простора и свободы. 55м2 , 23 этаж На первом этаже вас ждёт просторная ванная комната, а на втором - уютная студия с кухней и спальней. В доме есть генератор, поэтому при отключении света всегда есть вода и работает лифт

♬ оригинальный звук - maxim_rielt_

Що пропонують

В Одесі, у самому серці Аркадії продають двоповерхову квартиру-студію площею 55 м² у ЖК "Гагарін Плаза". Основна перевага житла — велика тераса з розкішним видом на море та узбережжя. Житло розташоване на 23 поверсі будинку. На першому рівні розташовані санвузол і гардеробна. На другому — простора кухня-студія з дерев’яними сходами, спальнею та панорамними вікнами. Висота стелі 4 метри створює відчуття простору й легкості.

У будинку працює генератор, тому навіть під час відключень світла мешканці мають воду та доступ до ліфта. Вартість квартири — 130 000 доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує оренда квартири преміумкласу в Одесі. Також ми писали про те, скільки коштує квартира у справжньому одеському дворику.

Одеса Одеська область Новини Одеси продаж купити квартиру квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації