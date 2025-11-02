Купити квартиру з терасою і видом на море в Аркадії

Інсталяція в Аркадії. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продають стильну квартиру в житловому комплексі "Гагарін Плаза". Оселя має два рівні, простору терасу з панорамним краєвидом на море й облаштована у форматі студії. Квартира готова до життя й розташована на 23 поверсі з автономними зручностями.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі, у самому серці Аркадії продають двоповерхову квартиру-студію площею 55 м² у ЖК "Гагарін Плаза". Основна перевага житла — велика тераса з розкішним видом на море та узбережжя. Житло розташоване на 23 поверсі будинку. На першому рівні розташовані санвузол і гардеробна. На другому — простора кухня-студія з дерев’яними сходами, спальнею та панорамними вікнами. Висота стелі 4 метри створює відчуття простору й легкості.

У будинку працює генератор, тому навіть під час відключень світла мешканці мають воду та доступ до ліфта. Вартість квартири — 130 000 доларів США.

