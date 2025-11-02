Видео
Видео

Двухэтажная квартира с террасой и видом на море — цена в Одессе

Двухэтажная квартира с террасой и видом на море — цена в Одессе

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 13:47
обновлено: 13:51
Купить квартиру с террасой и видом на море в Аркадии
Инсталляция в Аркадии. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

В Одессе продают стильную квартиру в жилом комплексе "Гагарин Плаза". Жилье имеет два уровня, просторную террасу с панорамным видом на море и обустроено в формате студии. Квартира готова к жизни и расположена на 23 этаже с автономными удобствами.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Читайте также:
@maxim_rielt_

В продаже квартира в ЖК Гагарин Плаза двухуровневая квартира-студия в стиле лофт с террасой и потрясающим видом на море. Высота потолков 4 метра создает ощущение простора и свободы. 55м2 , 23 этаж На первом этаже вас ждет просторная ванная комната, а на втором - уютная студия с кухней и спальней. В доме есть генератор, поэтому при отключении света всегда есть вода и работает лифт

♬ оригинальный звук - maxim_rielt_

Что предлагают

В Одессе, в самом сердце Аркадии, продают двухэтажную квартиру-студию площадью 55 м² в ЖК "Гагарин Плаза". Основное преимущество жилья — большая терраса с роскошным видом на море и побережье. Жилье расположено на 23 этаже дома. На первом уровне расположены санузел и гардеробная. На втором — просторная кухня-студия с деревянной лестницей, спальней и панорамными окнами. Высота потолка 4 метра создает ощущение простора и легкости.

В доме работает генератор, поэтому даже во время отключений света жильцы имеют воду и доступ к лифту. Стоимость квартиры — 130 000 долларов США.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит аренда квартиры премиум-класса в Одессе. Также мы писали о том, сколько стоит квартира в настоящем одесском дворике.

Одесса
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
