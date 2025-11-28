Що означає скасування правил користування пляжами в Одесі — загрози та перспективи

Люди стоять на пляжі. Фото: Новини.LIVE

На черговій сесії Одеської міської ради депутати проголосували за визнання недійсними правил устаткування та експлуатації пляжів, ухвалених ще у 2007 році. Формально — скасування пояснили "втратою актуальності" документа та змінами у профільному законодавстві. Однак це рішення призвело до виникнення питань та безлічі проблем. Головні з яких — хто утримуватиме узбережжя, обслуговуватиме його, а також де брати на це гроші?

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з членом постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міськради Олександром Байдеріним, який пояснив, чому це рішення могло мати зовсім іншу мотивацію, ніж офіційно заявлена.

Правила устаткування пляжів

Поява питання устаткування пляжів на порядку денному була неочікуваною навіть для профільної комісії міськради. Перед тим, як документ потрапив на розгляд, у депутатському середовищі майже не було обговорень і пояснень, чому саме зараз виникла потреба скасувати правила 2007 року. Багато членів комісії дізналися про проєкт рішення фактично тоді ж, коли й широке коло — без аналізу, без супровідних матеріалів і навіть без попередніх консультацій. Саме тому, ситуація потребує окремого пояснення. На думку Олександра Байдеріна зараз у судах йдуть уже тривали масштабні процеси, і саме вони, на його думку, стали ключовою причиною термінового скасування документа.

"Зараз тривають 30 судових спорів в господарському суді Одеської області за позовами прокуратури. Це і Офіс генеральної прокуратури, і районні окружні прокуратури Одеси, які звернулися з позовами про визнання недійсними договорів, укладених на користування ділянками штучних пляжів", — пояснює член постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міськради Олександр Байдерін.

Член постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міськради Олександр Байдерін. Фото: Новини.LIVE

Кількість спорів безпрецедентна — рідко коли тема благоустрою пляжів призводила до таких масштабів судового навантаження. При цьому позови охоплюють різних орендарів і стосуються угод, укладених у різні роки, що робить ситуацію ще складнішою. Прокуратура у своїх позовах посилалася на існування правил 2007 року як на чинний нормативно-правовий акт. Таким чином формували логіку обвинувачення: мовляв, правила визначають межі користування, обов’язки орендарів і саму можливість передачі ділянок.

"Через те, що в цих спорах було заявлено про існування правил 2007 року, я так розумію, вирішили просто банально скасувати їх, щоб вони не заважали прокуратурі відстоювати свою правду в судах. Бо їхнє існування давало орендарям певну правову визначеність", — говорить експерт.

Люди прогулюються біля моря. Фото: Новини.LIVE

Правила мали статус регуляторного акту, а отже — визначали правила поведінки для всіх учасників процесу: міста, бізнесу, відвідувачів. Проте такі акти не можна скасовувати "однією кнопкою", оскільки це руйнує систему регулювання. Депутат вважає, що влада повинна пояснювати наслідки для всіх сторін, а не діяти кулуарно. Він нагадує, що регуляторні акти створюються саме для передбачуваності, а їхня раптова відміна навпаки породжує нестабільність. Саме тому він вбачає у рішенні не стільки юридичну логіку, скільки політичну доцільність.

Скасування без процедури

Одним із головних зауважень депутата стало те, що міськрада проігнорувала процедуру, визначену Законом України "Про засади державної регуляторної політики". Він зазначає, що цей закон спеціально існує для таких випадків — щоб жоден важливий документ не скасовували поспіхом. Згідно з ним, влада мала підготувати аналіз результативності, оцінити наслідки для бізнесу, громади та бюджетних процесів.

"Цей закон напряму вимагає підготувати звіт: чи є проблеми, як діяли правила, які наслідки їхнього скасування. На моє глибоке переконання, цього не було зроблено", — зазначає Олександр Байдерін.

Одеський пляж восени. Фото: Новини.LIVE

Хоча правила 2007 року дійсно застаріли, логічним було б спочатку зробити нову редакцію, пройти консультації та слухання, і лише після цього скасовувати старі положення. Він переконаний, що такий підхід зберіг би правову стабільність та дозволив безболісно перейти до оновленого регулювання. Натомість нинішнє рішення створило прогалину, яка вже сьогодні впливає на стан міських пляжів та юридичні процеси. Байдерін вважає, що місто мало можливість піти шляхом прозорих реформ, але обрало варіант швидкого й технічного скасування. Саме тому він оцінює ситуацію як недопрацювання з боку влади.

"Я згоден, що ці правила частково застаріли. Але ж ми мали визначити, як їх скоригувати, щоб покращити правове регулювання, а не створювати фактично хаос", — каже Байдерін.

Чоловік на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Зараз немає жодного чинного документа, який би комплексно регулював утримання та експлуатацію пляжів, а це створює додаткові ризики. Відсутність регуляції означає, що місто формально не має чітких інструментів контролю за безпекою відвідувачів. Депутат упевнений: такий стан справ неминуче призведе до нових проблем у майбутньому. Тому необхідно якнайшвидше завершити роботу над новими правилами.

"Були справи, де прокуратура посилалася саме на ці норми: вимагали забезпечення рятувальних постів, медичних пунктів. Щоб ці правила комусь заважали працювати — я такого не чув", — підкреслює депутат.

Чоловік біля рятувального пункту восени. Фото: Новини.LIVE

Крім цього, за словами депутата, аргументи про "застарілість" правил не відповідають реальній практиці їхнього застосування. На його думку, документ хоч і був недосконалим, але містив базові положення, які дозволяли контролювати стан узбережжя.

Оренда пляжів в Одесі

Питання майбутнього орендарів фактично стало центральним у всій цій історії. Адже за нинішніх умов вони опинилися між двома вогнями: з одного боку — діючі угоди, які ніхто формально не розривав, з іншого — лавина судових позовів, що ставлять під сумнів їхню легітимність.

"Орендарі мають чинні договори оренди, ці договори не розриваються, вони є діючими. Водночас, як я вже сказав, є 30 судових спорів, за моєю інформацією прокуратура подає ще більше позовів, близько ще двох десятків позовів на ще не подані ділянки пляжів, і домагатися визнання цих договорів недійсними", — каже член постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міськради Олександр Байдерін.

Жінка годує чайок. Фото: Новини.LIVE

Масштаб конфлікту набагато ширший, ніж може здаватися на перший погляд. Судові суперечки, які тривають паралельно, створюють атмосферу правової невизначеності, у якій жодна зі сторін не може будувати довгострокові плани. Місту складно розраховувати бюджет, інвесторам — вкладати кошти, а громада лишається в підвішеному стані щодо того, чи матиме нормальні умови для відпочинку. Особливо це відчутно в умовах війни, коли кожна гривня витрачається з максимальною обережністю.

"Прокуратура вважає, що ці договори оренди приховують фактично оренду землі, і вважає, що ці договори мають бути визнані незаконними. Якщо це відбудеться, виникне певний вакуум, коли місто повинно до пляжного сезону готуватися самостійно. Чи готові ми зараз під час воєнного стану самостійно відшукати гроші для того, щоб готувати ці ділянки? Я гадаю, що напевно ні, бо це шалені кошти, і це зазвичай робили якраз інвестори, які надавали платні послуги на пляжі, щоб дозволити підвищеному комфорту", — додає експерт.

Дві жінки біля моря. Фото: Новини.LIVE

Якщо ситуація з орендарями не буде врегульована, то комунальним службам доведеться самостійно готувати узбережжя до нового курортного сезону. І мова не лише про інфраструктуру, а й про питання безпеки, яке зараз має першочергове значення. Адже саме приватні структури встановлювали бар’єрні сітки, організовували додатковий контроль за водою та береговою лінією — і робили це швидше та ефективніше за місто. Без них підготовка до сезону може стати нерозв’язною задачею.

"Якщо орендарі зараз відмовляться працювати в незрозумілих умовах, ну, я так розумію, буде додаткове навантаження на бюджет і ще й бюджет втратить надходження. Надходження за всіма договорами оренди, наскільки мені відомо, зараз щорічно це додаткові 15 млн грн. Тобто, ну, якщо місто втрачає ці 15 млн грн, умовно кажучи, одразу, чи не одразу, і водночас має навантаження на те, щоб готувати всі пляжі, всю акваторію для забезпечення інфраструктури, відпочинку, то це, ну, шалений такий розрив", — зазначає депутат.

Жінка з собакою на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Більшість пляжних територій не може бути предметом оренди землі у класичному сенсі через їхній спеціальний статус. Це території загального користування, і їхній правовий режим жорстко регламентований. Тому спроба перетворити обмежене право надання платних послуг у повноцінну земельну оренду може створити небезпечний прецедент. Місто ризикує втратити контроль над стратегічними ділянками узбережжя, а інвестори — отримати надмірні зобов’язання, які фактично унеможливлять роботу. Тому нині потрібна не просто реформа, а комплексне оновлення всієї системи управління пляжами. І цей процес, на думку експертів, уже розпочався — принаймні на рівні перемовин.

"Я знаю, що зараз триває процес переговорів, обговорення, що до урегулювання цієї ситуації. Сподіваюсь, що це такий цивілізований переговорний процес, який все ж таки дозволить дійти певних обоюдних висновків. І місто не буде витрачати зайвих коштів місцевого бюджету на підготовку пляжу до сезонів. І з іншого боку, місто забезпечить якісь гарантії інвесторам, які будуть вкладати кошти для того, щоб надавати відповідні платні послуги. Яким чином у фінальному вигляді це буде оформлено, домовлено, я ще навіть не розумію", — каже член постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міськради Олександр Байдерін.

Член постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин Одеської міськради Олександр Байдерін. Фото: Новини.LIVE

Ситуація справді має багато невідомих. Затягнуті судові процеси, відсутність чітких правил та постійні зміни у нормативній базі формують атмосферу повної непередбачуваності. Саме взимку стане зрозуміло, чи встигне місто домовитися з усіма сторонами і підготуватися до літнього сезону. Якщо цього не станеться, наступного року Одеса може зіткнутися з безпрецедентним хаосом на узбережжі. І тоді питання комфорту відпочивальників відступить на другий план — головним стане забезпечення хоча б базового порядку.

