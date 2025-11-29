Видео
Коммунальные долги растут — сколько производств на Одесчине

Коммунальные долги растут — сколько производств на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 13:45
Коммунальные долги в Одессе и Николаевской области 2025
Люди сидят на лавочке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине стремительно растет количество производств из-за неуплаты коммунальных услуг — только в этом году открыто почти двести тысяч дел. Одесская и Николаевская области оказались среди регионов с наибольшими показателями долгов, хотя масштабы в областях различаются в разы.

Такие данные опубликовали на аналитической платформе Опендатабот.

Одесская область на шестом месте по количеству новых долгов

В Одесской области за год открыли 3 782 новых производства за коммунальные долги. Это шестое место среди регионов, и хотя область значительно отстает от лидеров, уровень задолженности остается стабильно высоким. В целом по стране с начала года было открыто 194 тысячи производств, из которых более 132 тысяч до сих пор остаются открытыми — то есть долги еще не погашены.

Самые распространенные долги — за теплоснабжение, на которое приходится сорок процентов всех дел. Далее следуют водоснабжение и водоотвод, газ, жилищное обслуживание, а также задолженность за вывоз отходов и электроэнергию.

Николаевщина среди лидеров

В Николаевской области в этом году открыли 11 900 производств за неуплату коммуналки — это один из самых высоких показателей в Украине. Именно отсюда происходит и самый громкий антирекорд: 71-летняя женщина получила сразу 28 производств за электроэнергию только за один год. Все они были закрыты из-за невозможности взыскания, однако долги при этом остались, а система получила очередную порцию "мертвых" дел.

Кто задолжал больше всех в Украине

По общеукраинской статистике больше всего производств открывают против людей в возрасте от 46 до 60 лет. Это почти треть всех случаев. Каждый четвертый должник — пенсионер. Также в 2025 году более половины дел открыто против женщин.

Лидерами по количеству новых долгов остаются Харьковская и Днепропетровская области, где количество производств превышает отметку в сорок тысяч.

Законодательные изменения: что может измениться для должников

Отметим, что Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект №14005, который должен изменить правила работы с должниками. Предусматривается автоматическое внесение "неплательщиков" в единый реестр и запрет продажи или дарения имущества до момента полного погашения задолженности. Также документ позволяет быстрее накладывать арест на активы и делает невозможным попытки переоформления собственности, чтобы избежать ответственности.

Напомним, какое имущество украинцев могут забрать за долги в 2025 году. Также мы писали, что юристы советуют перед подачей заявления на наследование узнать полное финансовое состояние умершего.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
