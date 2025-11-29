Відео
Головна Одеса Комунальні борги ростуть — скільки проваджень відкрили на Одещині

Комунальні борги ростуть — скільки проваджень відкрили на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 13:45
Комунальні борги в Одесі та Миколаївській області 2025
Люди сидять на лавочці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні стрімко зростає кількість проваджень через несплату комунальних послуг — лише цього року відкрито майже двісті тисяч справ. Одещина та Миколаївщина опинилися серед регіонів із найбільшими показниками боргів, хоча масштаби в областях різняться у рази.

Такі дані опублікували на аналітичній платформі Опендатабот.

Читайте також:

Одеська область на шостому місці за кількістю нових боргів

В Одеській області за рік відкрили 3 782 нові провадження за комунальні борги. Це шосте місце серед регіонів, і хоча область значно відстає від лідерів, рівень заборгованості залишається стабільно високим. Загалом по країні від початку року було відкрито 194 тисячі проваджень, із яких понад 132 тисячі досі залишаються відкритими — тобто борги ще не погашені.

Найпоширеніші борги — за теплопостачання, на яке припадає сорок відсотків усіх справ. Далі йдуть водопостачання та водовідведення, газ, житлове обслуговування, а також заборгованість за вивіз відходів і електроенергію.

Миколаївщина серед лідерів

У Миколаївській області цього року відкрили 11 900 проваджень за несплату комуналки — це один із найвищих показників в Україні. Саме звідси походить і найгучніший антирекорд: 71-річна жінка отримала одразу 28 проваджень за електроенергію лише за один рік. Усі вони були закриті через неможливість стягнення, однак борги при цьому залишилися, а система отримала чергову порцію "мертвих" справ.

Хто боргує найбільше в Україні

За загальноукраїнською статистикою найбільше проваджень відкривають проти людей віком від 46 до 60 років. Це майже третина всіх випадків. Кожен четвертий боржник — пенсіонер. Також у 2025 році понад половину справ відкрито проти жінок.

Лідерами за кількістю нових боргів залишаються Харківщина та Дніпропетровщина, де кількість проваджень перевищує позначку у сорок тисяч.

Законодавчі зміни: що може змінитися для боржників

Зазначимо, що Верховна Рада вже схвалила у першому читанні законопроєкт №14005, який має змінити правила роботи з боржниками. Передбачається автоматичне внесення "несплачувачів" до єдиного реєстру та заборона продажу або дарування майна до моменту повного погашення заборгованості. Також документ дозволяє швидше накладати арешт на активи та унеможливлює спроби переоформлення власності, щоб уникнути відповідальності.

Нагадаємо, яке майно українців можуть забрати за борги у 2025 році. Також ми писали, що юристи радять перед поданням заяви на спадкування дізнатися повний фінансовий стан померлого.

комунальні послуги Одеса Одеська область Миколаївська область борги Новини Одеси
Автор:
Лілія Швець
Автор:
Лілія Швець
