Які зміни для одеситів з 1 грудня 2025 року

З 1 грудня 2025 року українців чекає одразу кілька важливих нововведень — від додаткових виплат і соціальних програм до змін у бронюванні та роботі сервісів. Усе це напряму стосується і мешканців Одеси.

Пенсії та доплати: хто отримає більше

Загальної індексації в грудні не буде, тому більшість пенсій залишаються на рівні попередніх місяців. Але кілька категорій все ж отримають доплати:

людям, яким у грудні виповнюється 70, 75 або 80 років, автоматично нарахують вікові надбавки — від кількох сотень гривень залежно від віку;

родини Героїв Небесної Сотні отримають значно збільшену щомісячну підтримку.

Ще одна важлива деталь для одеситів, які живуть за кордоном або на ТОТ: до 31 грудня 2025 року їм потрібно пройти ідентифікацію (через відеозв’язок із ПФУ, консульство, сервісний центр чи банк). Інакше виплати можуть призупинити.

"Зимова підтримка": 1 000 грн для всіх та 6 500 грн для найуразливіших

У грудні запускають дві грошові програми:

1 000 грн — "зимова" допомога, яку може отримати кожен громадянин, що подасть заявку до 24 грудня. Пенсіонерам, які користуються "Укрпоштою", ці гроші зарахують автоматично;

6 500 грн — окрема виплата для людей, які потребують постійного догляду або належать до найуразливіших груп. Заяву можна подати онлайн, витратити гроші потрібно протягом пів року.

Для одеситів це реальна можливість компенсувати частину зимових витрат — головне не зволікати.

ВПО та житло: виплати триватимуть

Переселенці, які мешкають в Одесі, і надалі отримуватимуть щомісячну допомогу — її продовжили до початку наступного року.

Окрім того, у грудні стартує програма компенсації за зруйноване або втрачене житло. Люди, які переїхали з окупованих територій, можуть подати заявку на ваучер до 2 млн грн для купівлі нового житла на підконтрольній території. Пріоритет матимуть сім’ї ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Субсидії та комуналка: кому допоможуть опалити зиму

Субсидії продовжують нараховувати, але з грудня змінюються окремі правила. Особливо це стосується родин із нестабільним сезонним доходом, які отримують допомогу на паливо.

Важливо:

якщо заяву подали до кінця листопада — субсидію дадуть з початку опалювального сезону;

якщо подати вже в грудні — її призначать лише з місяця звернення.

Робота, бронювання та виїзд чоловіків: нові правила

У грудні вступають у дію зміни, які стосуються роботодавців і військовозобов’язаних. Критично важливі підприємства зможуть бронювати працівників навіть тоді, коли в них не повністю оновлений військовий облік. Таке бронювання діятиме лише 45 днів.

Щодо виїзду чоловіків:

чоловіки 18–22 років та ті, кому вже за 60, можуть перетинати кордон без додаткових підстав;

у віці 23–60 років виїзд можливий лише за визначеними законом причинами — лікування, навчання, робота, догляд за рідними тощо — з підтвердними документами.

"Нова пошта" та інші сервіси: доставка дорожчає, але не вся

З 1 грудня "Нова пошта" оновлює тарифи. Для одеситів, які активно замовляють онлайн або відправляють посилки, зміни будуть помітні:

доставка документів у конверті по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн;

доплата за отримання в поштоматі — +10 грн;

частина відправлень подорожчає, особливо важкі посилки.

Нагадаємо, Одещина та Миколаївщина опинилися серед регіонів із найбільшими показниками боргів. Також ми писали, що в Одесі планують кардинально спростити процедури відновлення будинків у історичному центрі.