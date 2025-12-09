Екстрені відключення на Одещині — графіки не діють

Графіки світла не діють — в Одесі ввели екстрені відключення
Дата публікації: 9 грудня 2025 15:42
Ломпочка світить. Фото ілюстративне: freepik
В Одесі й області сьогодні, 9 грудня, запровадили екстрені відключення електроенергії. Вони застосовуються негайно тож графіки світла наразі не працюють.
Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
Графіки відключення світла в Одесі
Якщо вернуть стабілізаційні відключення світла в Одесі, то перевірити, до якої належить ваш будинок і коли буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, днями Росія зруйнувала енергооб'єкт на Одещині. Також ми писали, що в Одесі та області відключення електроенергії можуть тривати всю зиму.
