Екстрені відключення на Одещині — графіки не діють

В Одесі й області сьогодні, 9 грудня, запровадили екстрені відключення електроенергії. Вони застосовуються негайно тож графіки світла наразі не працюють.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо вернуть стабілізаційні відключення світла в Одесі, то перевірити, до якої належить ваш будинок і коли буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, днями Росія зруйнувала енергооб'єкт на Одещині. Також ми писали, що в Одесі та області відключення електроенергії можуть тривати всю зиму.