Головна Одеса Графіки світла не діють — в Одесі ввели екстрені відключення

Графіки світла не діють — в Одесі ввели екстрені відключення

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 15:42
Екстрені відключення на Одещині — графіки не діють
Ломпочка світить. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі й області сьогодні, 9 грудня, запровадили екстрені відключення електроенергії. Вони застосовуються негайно тож графіки світла наразі не працюють.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:
Графіки світла не діють — в Одесі ввели екстрені відключення - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з Facebook

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо вернуть стабілізаційні відключення світла в Одесі, то перевірити, до якої належить ваш будинок і коли буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, днями Росія зруйнувала енергооб'єкт на Одещині. Також ми писали, що в Одесі та області відключення електроенергії можуть тривати всю зиму.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
