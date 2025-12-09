Экстренные отключения в Одесской области - графики не действуют

Графики света не действуют — в Одессе ввели экстренные отключения
Дата публикации 9 декабря 2025 15:42
Ломпочка светит. Фото иллюстративное: freepik
В Одессе и области сегодня, 9 декабря, ввели экстренные отключения электроэнергии. Они применяются немедленно поэтому графики света пока не работают.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Если вернут стабилизационные отключения света в Одессе, то проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, ранее Россия разрушила энергообъект в Одесской области. Также мы писали, что в Одессе и области отключения электроэнергии могут продолжаться всю зиму. ,
