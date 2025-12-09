Видео
Главная Одесса Графики света не действуют — в Одессе ввели экстренные отключения

Графики света не действуют — в Одессе ввели экстренные отключения

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 15:42
Экстренные отключения в Одесской области - графики не действуют
Ломпочка светит. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе и области сегодня, 9 декабря, ввели экстренные отключения электроэнергии. Они применяются немедленно поэтому графики света пока не работают.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:
Графіки світла не діють — в Одесі ввели екстрені відключення - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Facebook

Графики отключения света в Одессе

Если вернут стабилизационные отключения света в Одессе, то проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее Россия разрушила энергообъект в Одесской области. Также мы писали, что в Одессе и области отключения электроэнергии могут продолжаться всю зиму. ,

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Автор:
Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
