Экстренные отключения в Одесской области - графики не действуют

Ломпочка светит. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе и области сегодня, 9 декабря, ввели экстренные отключения электроэнергии. Они применяются немедленно поэтому графики света пока не работают.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Facebook

Графики отключения света в Одессе

Если вернут стабилизационные отключения света в Одессе, то проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее Россия разрушила энергообъект в Одесской области. Также мы писали, что в Одессе и области отключения электроэнергии могут продолжаться всю зиму. ,