Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики света в Одессе — известна дата завершения отключений

Графики света в Одессе — известна дата завершения отключений

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 12:28
Отключение света в Одессе - сколько будут длиться графики
Электрик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе и области отключения электроэнергии могут продолжаться всю зиму и прекратиться только в начале апреля. Ситуацию осложняют технические ограничения энергосистемы и постоянные удары России по критической инфраструктуре.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Реклама
Читайте также:


Графики останутся до весны

По словам Станислава Игнатьева, украинцам, в том числе и жителям Одесской области, следует подготовиться к длительному периоду нестабильного электроснабжения. Он предполагает, что возможно в графиках отключения света придется жить всю зиму.

"К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам. Они будут длинными, будут длиться всю зиму и, в лучшем случае, оставят нас где-то в начале апреля. Графики будут длительными и сложными, но надо к ним привыкнуть и жить в этих графиках", — отметил он.

Ситуация не улучшится быстро

Он говорит, что быстрое восстановление энергосистемы невозможно даже при условии международной поддержки. Часть оборудования, которое предоставляют партнеры, трудно адаптировать к украинским сетям.

"Очень быстро нельзя восстановить энергосистему. Мы не можем европейское оборудование приспособить для нашей системы. Кроме того, у нас разные классы напряжения с европейцами. Если в Европе рабочее напряжение 220-225 кВ, то у нас — 35. Это загоняет нас в рамки, которые наши партнеры не могут преодолеть", — пояснил эксперт.

Станислава Игнатьев отмечает, что дополнительным фактором являются системные атаки РФ на критические объекты.

"Они находят узкие точечки и бьют именно по ним, чтобы украинцы не имели рождественские и новогодние елки со стабильным освещением", — сказал Игнатьев.

Он также назвал три сценария прогнозов по свету: оптимистический, пессимистический и промежуточный сценарии.

"Оптимистический сценарий — мы не паникуем, живем с приборами накопления электроэнергии. Негативный сценарий — враг продолжит бить по нашим элементам энергосистемы, и мы сутками будем сидеть без света. Средневзвешенный — надо привыкнуть к графикам, которые были раньше: 4 часа через 4", — добавил эксперт.

Напомним, в эти выходные Россия ударными дронами повредила энергообъект в Одесской области. Также мы писали, что сейчас в результате российских обстрелов без электроснабжения остаются жители пяти областей Украины.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации