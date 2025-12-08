Отключение света в Одессе - сколько будут длиться графики

Электрик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе и области отключения электроэнергии могут продолжаться всю зиму и прекратиться только в начале апреля. Ситуацию осложняют технические ограничения энергосистемы и постоянные удары России по критической инфраструктуре.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Графики останутся до весны

По словам Станислава Игнатьева, украинцам, в том числе и жителям Одесской области, следует подготовиться к длительному периоду нестабильного электроснабжения. Он предполагает, что возможно в графиках отключения света придется жить всю зиму.

"К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам. Они будут длинными, будут длиться всю зиму и, в лучшем случае, оставят нас где-то в начале апреля. Графики будут длительными и сложными, но надо к ним привыкнуть и жить в этих графиках", — отметил он.

Ситуация не улучшится быстро

Он говорит, что быстрое восстановление энергосистемы невозможно даже при условии международной поддержки. Часть оборудования, которое предоставляют партнеры, трудно адаптировать к украинским сетям.

"Очень быстро нельзя восстановить энергосистему. Мы не можем европейское оборудование приспособить для нашей системы. Кроме того, у нас разные классы напряжения с европейцами. Если в Европе рабочее напряжение 220-225 кВ, то у нас — 35. Это загоняет нас в рамки, которые наши партнеры не могут преодолеть", — пояснил эксперт.

Станислава Игнатьев отмечает, что дополнительным фактором являются системные атаки РФ на критические объекты.

"Они находят узкие точечки и бьют именно по ним, чтобы украинцы не имели рождественские и новогодние елки со стабильным освещением", — сказал Игнатьев.

Он также назвал три сценария прогнозов по свету: оптимистический, пессимистический и промежуточный сценарии.

"Оптимистический сценарий — мы не паникуем, живем с приборами накопления электроэнергии. Негативный сценарий — враг продолжит бить по нашим элементам энергосистемы, и мы сутками будем сидеть без света. Средневзвешенный — надо привыкнуть к графикам, которые были раньше: 4 часа через 4", — добавил эксперт.

Напомним, в эти выходные Россия ударными дронами повредила энергообъект в Одесской области. Также мы писали, что сейчас в результате российских обстрелов без электроснабжения остаются жители пяти областей Украины.