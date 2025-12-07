Завтра Одесса снова без света: актуальный график: актуальный график

Дома со светом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры после последних атак в Украине продолжаются вынужденные ограничения электропотребления. Завтра, 8 декабря, в Одессе и области запланированы почасовые графики отключения света до нескольких очередей одновременно, чтобы стабилизировать работу сетей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Также мы писали, что в городе продолжаются работы по восстановлению городской дорожной инфраструктуры..