Отключение воды в Одессе 7 декабря — адреса и время восстановления

В воскресенье, 7 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Наибольшие ограничения коснулись центра города и Приморского района.

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса::

ул. Ицхака Рабина, 25-51

ул. Успенская

Канатная

Итальянский бульвар

ул. Леонтовича

Французский бульвар

ул. Базарная

ул. Большая Арнаутская

ул. Шмидта

По данным водоканала, работы продлятся до 16:00 — 20:00, в зависимости от района. После завершения ремонтов водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

