Отключение воды в Одессе 7 декабря — адреса и время восстановления

Масштабное отключение воды в Одессе — кто остался без услуги
В воскресенье, 7 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Наибольшие ограничения коснулись центра города и Приморского района.
Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса::
- ул. Ицхака Рабина, 25-51
- ул. Успенская
- Канатная
- Итальянский бульвар
- ул. Леонтовича
- Французский бульвар
- ул. Базарная
- ул. Большая Арнаутская
- ул. Шмидта
По данным водоканала, работы продлятся до 16:00 — 20:00, в зависимости от района. После завершения ремонтов водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
