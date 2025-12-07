Видео
Главная Одесса Масштабное отключение воды в Одессе — кто остался без услуги

Масштабное отключение воды в Одессе — кто остался без услуги

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 14:10
Отключение воды в Одессе 7 декабря — адреса и время восстановления
Женщина моет посуду. Фото иллюстративное: freepik

В воскресенье, 7 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Наибольшие ограничения коснулись центра города и Приморского района.

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса::

  • ул. Ицхака Рабина, 25-51
  • ул. Успенская
  • Канатная
  • Итальянский бульвар
  • ул. Леонтовича
  • Французский бульвар
  • ул. Базарная
  • ул. Большая Арнаутская
  • ул. Шмидта

По данным водоканала, работы продлятся до 16:00 — 20:00, в зависимости от района. После завершения ремонтов водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Николаеве из-за технической соленой воды испортились сети. Также мы писали, за сколько метров от границы с соседом можно копать колодец на участке.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
