Водоснабжение Николаева — сети в ужасном состоянии

Водоснабжение Николаева — сети в ужасном состоянии

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 11:39
Вода в Николаеве - ситуация с водоснабжением
Строительство водопровода на Николаевщине. Фото иллюстративное: ООО "ГК "Автострада"

В Николаеве четыре года продолжается сложная ситуация с водоснабжением. Жители остались без питьевой воды после разрушения магистрального водопровода в начале вторжения. Город вынужденно пользовался технической соленой водой, которая испортила сети и усложнила их работу. После запуска нового водопровода появилась несоленая вода, но система до сих пор нуждается в модернизации.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Проблемы с водопроводом

В апреле 2022 года российские войска уничтожили единственный водопровод, через который Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город был вынужден перейти на ресурс из Южного Буга, который из-за близости к морю имел повышенное содержание соли и подходил только для технического использования. Такой режим продолжался до ноября 2025 года, когда жителям начали подавать пресную жидкость из нового водопровода. Несмотря на это, проблема остается острой.

"Количество аварий выросло в 40 раз, а почти 50% очищенной воды оказывается в ливневках", — отметил городской голова.

Ситуация с водой

Сейчас в городе работают 260 точек выдачи питьевой воды. Там ее очищают осмотическими системами, и люди могут бесплатно набрать воду для ежедневных нужд. В горсовете отмечают, что это временное решение.

"Ситуация, когда люди ежедневно носят пятилитровые баклажки, ненормальная. Город нуждается в модернизации очистных сооружений", — заявил мэр.

Параллельно продолжается замена водопроводных сетей. Первым обновляют Корабельный район — самый дальний и один из самых поврежденных.

Напомним, мы сообщали, что мэр Львова заявил, что в городе нужно поднимать тариф на воду. Также мы писали о том, какие льготы на водоснабжение можно получить украинцам.

Одесса Николаев Одесская область Николаевская область водоснабжение вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
