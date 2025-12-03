Відео
Головна Одеса Водопостачання Миколаєва — мережі у жахливому стані

Водопостачання Миколаєва — мережі у жахливому стані

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 11:39
Вода в Миколаєві — ситуація з водопостачанням
Будівництво водогону на Миколаївщині. Фото ілюстративне: ТОВ "ГК "Автострада"

У Миколаєві чотири роки триває складна ситуація з водопостачанням. Мешканці залишилися без питної води після руйнування магістрального водогону на початку вторгнення. Місто вимушено користувалося технічною солоною водою, що зіпсувала мережі та ускладнила їхню роботу. Після запуску нового водогону з’явилася несолона вода, але система досі потребує модернізації.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте також:

Проблеми з водопроводом

У квітні 2022 року російські війська знищили єдиний водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто було змушене перейти на ресурс з Південного Бугу, який через близькість до моря мав підвищений вміст солі і підходив лише для технічного використання. Такий режим тривав до листопада 2025 року, коли мешканцям почали подавати прісну рідину з новозбудованого водопроводу. Попри це, проблема залишається гострою.

"Кількість аварій зросла у 40 разів, а майже 50% очищеної води опиняється в ливнівках", — зазначив міський голова.

Ситуація з водою

Нині в місті працюють 260 точок видачі питної води. Там її очищують осмотичними системами, і люди можуть безкоштовно набрати воду для щоденних потреб. У міськраді наголошують, що це тимчасове рішення.

"Ситуація, коли люди щодня носять п’ятилітрові баклажки, ненормальна. Місто потребує модернізації очисних споруд", — заявив мер.

Паралельно триває заміна водомереж. Першим оновлюють Корабельний район — найдальший та один із найбільш пошкоджених.

Нагадаємо, ми повідомляли, що мер Львова заявив, що у місті потрібно піднімати тариф на воду. Також ми писали про те, які пільги на водопостачання можна отримати українцям.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
