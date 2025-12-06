Отключение воды в Одессе 6 декабря: полный список адресов

Мужчина с девушкой несут бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 6 декабря, сразу несколько районов остались без водоснабжения из-за аварийных работ. Часть отключений продолжается еще с 4 декабря, другие — начались сегодня утром. Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к вечеру.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса::

Хаджибейская дорога

Балтская дорога, 36

ул. Каменщиков

ул. Республиканская

Балтские переулки

ул. Академика Королева, 2-14

ул. Инглези, 1-3, 3/1-3/8

просп. Небесной Сотни

ул. Люстдорфская дорога, 1-56

Георгия Липского, 135, 135а-е, 135/1-135/4

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одессе обновили графики отключения света на сегодня. Также мы писали, что ночью россияне атаковали энергетический объект в Одесской области.