Главная Одесса В Одессе снова массовые отключения воды — когда возобновят подачу

В Одессе снова массовые отключения воды — когда возобновят подачу

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 12:58
Отключение воды в Одессе 6 декабря: полный список адресов
Мужчина с девушкой несут бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 6 декабря, сразу несколько районов остались без водоснабжения из-за аварийных работ. Часть отключений продолжается еще с 4 декабря, другие — начались сегодня утром. Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к вечеру.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса::

  • Хаджибейская дорога
  • Балтская дорога, 36
  • ул. Каменщиков
  • ул. Республиканская
  • Балтские переулки
  • ул. Академика Королева, 2-14
  • ул. Инглези, 1-3, 3/1-3/8
  • просп. Небесной Сотни
  • ул. Люстдорфская дорога, 1-56
  • Георгия Липского, 135, 135а-е, 135/1-135/4

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одессе обновили графики отключения света на сегодня. Также мы писали, что ночью россияне атаковали энергетический объект в Одесской области.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
