Отключение воды в Одессе 6 декабря: полный список адресов

В Одессе снова массовые отключения воды — когда возобновят подачу
В Одессе сегодня, 6 декабря, сразу несколько районов остались без водоснабжения из-за аварийных работ. Часть отключений продолжается еще с 4 декабря, другие — начались сегодня утром. Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к вечеру.
Об этом в субботу, 6 декабря, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса::
- Хаджибейская дорога
- Балтская дорога, 36
- ул. Каменщиков
- ул. Республиканская
- Балтские переулки
- ул. Академика Королева, 2-14
- ул. Инглези, 1-3, 3/1-3/8
- просп. Небесной Сотни
- ул. Люстдорфская дорога, 1-56
- Георгия Липского, 135, 135а-е, 135/1-135/4
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в Одессе обновили графики отключения света на сегодня. Также мы писали, что ночью россияне атаковали энергетический объект в Одесской области.
