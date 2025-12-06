Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе обновили графики света на сегодня — как будут отключать

В Одессе обновили графики света на сегодня — как будут отключать

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 10:50
Обновленные графики света для Одессы на сегодня
Электрик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 6 декабря, в Одессе и области обновили графики отключения света для бытовых потребителей. У некоторых абонентов электроэнергии будет больше, а у других наоборот.

Об этом сообщили на официальном сайте ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе сегодня будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Графіки відключення світла
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Оновлені графіки відключення світла
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе в течение дня могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, российские войска ночью атаковали Одесскую область дронами, есть повреждения энергетического объекта. Также мы писали, что захватчики попали в порт Пивденный..

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации