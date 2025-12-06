Обновленные графики света для Одессы на сегодня

Электрик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 6 декабря, в Одессе и области обновили графики отключения света для бытовых потребителей. У некоторых абонентов электроэнергии будет больше, а у других наоборот.

Об этом сообщили на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе сегодня будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе в течение дня могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, российские войска ночью атаковали Одесскую область дронами, есть повреждения энергетического объекта. Также мы писали, что захватчики попали в порт Пивденный..