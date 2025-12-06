Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі оновили графіки світла на сьогодні — як відключатимуть

В Одесі оновили графіки світла на сьогодні — як відключатимуть

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 10:50
Оновлені графіки світла для Одеси на сьогодні
Електрик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 6 грудня, в Одесі та області оновили графіки відключення світла для побутових споживачів. У деяких абонентів електроенергії буде більше, а в інших навпаки. 

Про це повідомили на офіційному сайті ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі сьогодні застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Графіки відключення світла
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Оновлені графіки відключення світла
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні протягом дня можуть ввести аварійні відключення світла.  Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. 

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, російські війська вночі атакували Одещину дронами, є пошкодження енергетичного об'єкта. Також ми писали, що загарбники поцілили в порт Південний.    

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації