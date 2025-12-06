Оновлені графіки світла для Одеси на сьогодні

Електрик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 6 грудня, в Одесі та області оновили графіки відключення світла для побутових споживачів. У деяких абонентів електроенергії буде більше, а в інших навпаки.

Про це повідомили на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі сьогодні застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні протягом дня можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, російські війська вночі атакували Одещину дронами, є пошкодження енергетичного об'єкта. Також ми писали, що загарбники поцілили в порт Південний.