Головна Одеса Графіки відключень світла — як діятимуть завтра в Одесі

Графіки відключень світла — як діятимуть завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 20:46
Відключення електроенергії в Одесі 6 грудня — графік та причини
Люди на вулиці вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні тривають роботи з відновлення енергетичних мереж після ракетних та дронових атак ворога. Через це в країні зберігається режим економії електроенергії. У суботу, 6 грудня, в Одесі, області та більшості регіонів очікуються погодинні відключення світла. За графіками можуть одночасно вимикати кілька груп споживачів. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Завтра в Одесі знову будуть тимчасові вимикання світла для всіх користувачів. Перевірити графік відключень та дізнатися свою групу можна на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Однак слід пам’ятати, що через складну ситуацію в енергетичній мережі країни можуть статися аварійні відключення світла. В таких випадках офіційний графік вимкнень, який опублікований на сайті, може не діяти. Тож усім мешканцям радять економно та розумно користуватися електроенергією.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як розрахувати потужність зарядної станції для квартири. Також ми писали про те, як змінилися ціни у платіжках за комуналку з 1 грудня.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
