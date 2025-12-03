Відео
Головна Одеса Погодинні відключення в Одесі — як завтра діятимуть графіки

Погодинні відключення в Одесі — як завтра діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 20:46
Погодинні відключення світла 4 грудня в Одесі та області: як діятимуть
Люди гуляють нічною Дерибасівською в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні тривають роботи з відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних та безпілотних атак ворога. Через це залишається діючим режим економного споживання електроенергії. У четвер, 4 грудня, в Одесі та області, а також у більшості інших регіонів країни, заплановані погодинні вимкнення електропостачання. Під час цих відключень можуть одночасно вимикатися декілька груп споживачів. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Графіки відключення світла в Одесі

Завтра в Одесі будуть діяти тимчасові стабілізаційні відключення електроенергії, які зачеплять усіх споживачів. Ознайомитися з графіком відключень та інформацією про вашу групу можна на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Проте слід враховувати, що через складну ситуацію в енергетичній системі країни можливі аварійні перебої з постачанням електроенергії. У таких випадках офіційні графіки відключень, опубліковані на сайті, можуть не дотримуватися. Тому мешканцям радять економно і раціонально використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві відкрилася виставка фотографів Ліберових та ДТЕК, яку присвятили світлу. Також ми писали, що у грудні платіжки за комунальні здивують одеситів.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
