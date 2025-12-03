Погодинні відключення світла 4 грудня в Одесі та області: як діятимуть

Погодинні відключення в Одесі — як завтра діятимуть графіки
В Україні тривають роботи з відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних та безпілотних атак ворога. Через це залишається діючим режим економного споживання електроенергії. У четвер, 4 грудня, в Одесі та області, а також у більшості інших регіонів країни, заплановані погодинні вимкнення електропостачання. Під час цих відключень можуть одночасно вимикатися декілька груп споживачів.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Графіки відключення світла в Одесі
Завтра в Одесі будуть діяти тимчасові стабілізаційні відключення електроенергії, які зачеплять усіх споживачів. Ознайомитися з графіком відключень та інформацією про вашу групу можна на офіційному сайті оператора системи розподілу.
Екстрені відключення світла
Проте слід враховувати, що через складну ситуацію в енергетичній системі країни можливі аварійні перебої з постачанням електроенергії. У таких випадках офіційні графіки відключень, опубліковані на сайті, можуть не дотримуватися. Тому мешканцям радять економно і раціонально використовувати електроенергію.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
