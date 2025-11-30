Комунальні тарифи в Одесі у грудні 2025: повний огляд цін

Людина рахує вартість комунальних послуг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні 2025 року одеситам не доведеться переплачувати за комунальні послуги — тарифи для населення залишаються такими самими, як і влітку. Містяни й далі платитимуть за воду, газ, електрику, утримання будинків і вивіз сміття за старими розцінками.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 грудня.

Вартість електроенергії

Одесити сплачуватимуть за електроенергію ті самі 4,32 грн за кВт-год, як і раніше. Для власників двозонних лічильників нічний тариф залишається вдвічі меншим — 2,16 грн з 23:00 до 07:00.

У бізнесу ситуація інша:

686,23 грн за кВт-год — для підприємств;

359,55 грн за кВт-год — для "зеленої металургії".

Тарифи на воду та водовідведення

Для населення ціни не змінюються:

водопостачання — 14,93 грн/м³ (без ПДВ);

водовідведення — 14,37 грн/м³ (без ПДВ).

Для бізнесу діють окремі тарифи на водопостачання:

для ліцензіатів — 10,93 грн/м³;

для інших споживачів — 25,80 грн/м³;

водовідведення:

для ліцензіатів — 7,74 грн/м³;

для інших — 20,40 грн/м³.

Утримання будинків: хто й скільки платить

Більшість ОСББ та комунальних сервісів утримують тариф у межах 3–5 грн/кв.м. Приватні керуючі компанії працюють за вищими цінами.

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м

Суворовський — 5 грн/кв.м

Ренесанс — 5,50 грн/кв.м

Євроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Вивіз сміття: тарифи різняться за районами

У вересні 2025 року вартість вивезення сміття не змінювалася, і на грудень тарифи залишаються тими самими. Послугу надають різні компанії залежно від району.

Еко-Ренесанс — 35,49 грн (багатоповерхівки) / 61,26 грн (приватний сектор)

Кліар-Сіті — 33,99 грн / 58,68 грн

ТВ-Серрус — 34,80 грн / 60,07 грн

Одескомунтранс — 34,13 грн / 58,89 грн

Газ: тарифи "заморожені"

Для населення ціна залишається 7,96 грн/м³, а доставка газу — 1,308 грн за куб. Це можливо завдяки мораторію, який блокує підвищення тарифів.

Для бізнесу цифри значно вищі: транспортування газу коштує 501,97 грн за 1000 м³, що вчетверо більше, ніж торік. У НКРЕКП пояснюють це зникненням доходів від транзиту російського газу.

Проїзд у транспорті: без змін

трамвай, тролейбус — 15 грн;

маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;

Одеса — Південний — 70 грн.

Проїзні квитки:

учні — 120/160 грн;

студенти — 240/340 грн;

населення — 420/567 грн;

службові — 630/756 грн.

Паркування в Одесі: скільки коштує

З 1 січня цього року година паркування в Одесі коштує 30 грн (будні, 9:00 — 18:00).

Абонементи:

місячний — 2 500 грн;

річний — 22 800 грн.

Мобільний зв’язок: оновлені тарифи

Київстар

З 1 грудня 2025 року оновлено два контракти:

"Дзвінки для батьків 2020" — 150 грн/міс

"ЛЮБОВ до батьків" — 175 грн/міс

Vodafone

Пакети на кінець 2025 року:

Flexx GO — 320 грн/4 тижні (25 ГБ + 500 хв)

Joice Pro — 330 грн/4 тижні (30 ГБ + 600 хв)

Business Unlim — 360 грн/міс (безліміт + 500 хв)

Turbo — 270 грн/4 тижні (роумінг у 28 країнах)

Lifecell

З 26 листопада 2025 року всі основні тарифи отримують версії 2025 року: "Жара Лайт", "Максі", "Мега", "Platinum Лайф", "Потужний", "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Смарт Сім’я", "Вільний Лайф", "Регіон".

Покращення включають:

додаткові гігабайти для ЄС;

більше хвилин;

нові умови у тарифі "Гаджет".

