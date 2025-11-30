Комунальні тарифи в Одесі у грудні 2025: повний огляд цін

Платіжки у грудні здивують багатьох — чи зростуть тарифи в Одесі
У грудні 2025 року одеситам не доведеться переплачувати за комунальні послуги — тарифи для населення залишаються такими самими, як і влітку. Містяни й далі платитимуть за воду, газ, електрику, утримання будинків і вивіз сміття за старими розцінками.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 грудня.
Вартість електроенергії
Одесити сплачуватимуть за електроенергію ті самі 4,32 грн за кВт-год, як і раніше. Для власників двозонних лічильників нічний тариф залишається вдвічі меншим — 2,16 грн з 23:00 до 07:00.
У бізнесу ситуація інша:
- 686,23 грн за кВт-год — для підприємств;
- 359,55 грн за кВт-год — для "зеленої металургії".
Тарифи на воду та водовідведення
Для населення ціни не змінюються:
- водопостачання — 14,93 грн/м³ (без ПДВ);
- водовідведення — 14,37 грн/м³ (без ПДВ).
Для бізнесу діють окремі тарифи на водопостачання:
- для ліцензіатів — 10,93 грн/м³;
- для інших споживачів — 25,80 грн/м³;
водовідведення:
- для ліцензіатів — 7,74 грн/м³;
- для інших — 20,40 грн/м³.
Утримання будинків: хто й скільки платить
Більшість ОСББ та комунальних сервісів утримують тариф у межах 3–5 грн/кв.м. Приватні керуючі компанії працюють за вищими цінами.
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
- Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м
- Суворовський — 5 грн/кв.м
- Ренесанс — 5,50 грн/кв.м
- Євроформат — 6,20 грн/кв.м
- Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м
- Наш Дім — 5,70 грн/кв.м
Вивіз сміття: тарифи різняться за районами
У вересні 2025 року вартість вивезення сміття не змінювалася, і на грудень тарифи залишаються тими самими. Послугу надають різні компанії залежно від району.
- Еко-Ренесанс — 35,49 грн (багатоповерхівки) / 61,26 грн (приватний сектор)
- Кліар-Сіті — 33,99 грн / 58,68 грн
- ТВ-Серрус — 34,80 грн / 60,07 грн
- Одескомунтранс — 34,13 грн / 58,89 грн
Газ: тарифи "заморожені"
Для населення ціна залишається 7,96 грн/м³, а доставка газу — 1,308 грн за куб. Це можливо завдяки мораторію, який блокує підвищення тарифів.
Для бізнесу цифри значно вищі: транспортування газу коштує 501,97 грн за 1000 м³, що вчетверо більше, ніж торік. У НКРЕКП пояснюють це зникненням доходів від транзиту російського газу.
Проїзд у транспорті: без змін
- трамвай, тролейбус — 15 грн;
- маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;
- Одеса — Південний — 70 грн.
Проїзні квитки:
- учні — 120/160 грн;
- студенти — 240/340 грн;
- населення — 420/567 грн;
- службові — 630/756 грн.
Паркування в Одесі: скільки коштує
З 1 січня цього року година паркування в Одесі коштує 30 грн (будні, 9:00 — 18:00).
Абонементи:
- місячний — 2 500 грн;
- річний — 22 800 грн.
Мобільний зв’язок: оновлені тарифи
Київстар
З 1 грудня 2025 року оновлено два контракти:
- "Дзвінки для батьків 2020" — 150 грн/міс
- "ЛЮБОВ до батьків" — 175 грн/міс
Vodafone
Пакети на кінець 2025 року:
- Flexx GO — 320 грн/4 тижні (25 ГБ + 500 хв)
- Joice Pro — 330 грн/4 тижні (30 ГБ + 600 хв)
- Business Unlim — 360 грн/міс (безліміт + 500 хв)
- Turbo — 270 грн/4 тижні (роумінг у 28 країнах)
Lifecell
З 26 листопада 2025 року всі основні тарифи отримують версії 2025 року: "Жара Лайт", "Максі", "Мега", "Platinum Лайф", "Потужний", "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Смарт Сім’я", "Вільний Лайф", "Регіон".
Покращення включають:
- додаткові гігабайти для ЄС;
- більше хвилин;
- нові умови у тарифі "Гаджет".
