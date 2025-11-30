Коммунальные тарифы в Одессе в декабре 2025: полный обзор цен

Человек считает стоимость коммунальных услуг. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре 2025 года одесситам не придется переплачивать за коммунальные услуги — тарифы для населения остаются такими же, как и летом. Горожане продолжат платить за воду, газ, электричество, содержание домов и вывоз мусора по старым расценкам.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 декабря.

Стоимость электроэнергии

Одесситы будут платить за электроэнергию те же 4,32 грн за кВт-ч, как и раньше. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое меньше — 2,16 грн с 23:00 до 07:00.

У бизнеса ситуация другая:

686,23 грн за кВт-ч — для предприятий;

359,55 грн за кВт-ч — для "зеленой металлургии".

Тарифы на воду и водоотвод

Для населения цены не меняются:

водоснабжение — 14,93 грн/м³ (без НДС);

водоотведение — 14,37 грн/м³ (без НДС).

Для бизнеса действуют отдельные тарифы на водоснабжение:

для лицензиатов — 10,93 грн/м³;

для других потребителей — 25,80 грн/м³;

водоотвод:

для лицензиатов — 7,74 грн/м³;

для других — 20,40 грн/м³.

Содержание домов: кто и сколько платит

Большинство ОСМД и коммунальных сервисов удерживают тариф в пределах 3-5 грн/кв.м. Частные управляющие компании работают по более высоким ценам.

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м

Суворовский — 5 грн/кв.м

Ренессанс — 5,50 грн/кв.м

Евроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Вывоз мусора: тарифы различаются по районам

В сентябре 2025 года стоимость вывоза мусора не менялась, и на декабрь тарифы остаются прежними. Услугу предоставляют разные компании в зависимости от района.

Эко-Ренессанс - 35,49 грн (многоэтажки) / 61,26 грн (частный сектор)

Клиар-Сити — 33,99 грн / 58,68 грн

ТВ-Серрус — 34,80 грн / 60,07 грн

Одескомунтранс — 34,13 грн / 58,89 грн

Газ: тарифы "заморожены"

Для населения цена остается 7,96 грн/м³, а доставка газа — 1,308 грн за куб. Это возможно благодаря мораторию, который блокирует повышение тарифов.

Для бизнеса цифры значительно выше: транспортировка газа стоит 501,97 грн за 1000 м³, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В НКРЭКУ объясняют это исчезновением доходов от транзита российского газа.

Проезд в транспорте: без изменений

трамвай, троллейбус — 15 грн;

маршрутки — 20 грн в городе, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;

Одесса — Южный — 70 грн.

Проездные билеты:

учащиеся — 120/160 грн;

студенты — 240/340 грн;

население — 420/567 грн;

служебные — 630/756 грн.

Парковка в Одессе: сколько стоит

С 1 января этого года час парковки в Одессе стоит 30 грн (будни, 9:00 — 18:00).

Абонементы:

месячный — 2 500 грн;

годовой — 22 800 грн.

Мобильная связь: обновленные тарифы

Киевстар

С 1 декабря 2025 года обновлены два контракта:

"Звонки для родителей 2020" — 150 грн/мес

"ЛЮБОВЬ к родителям" — 175 грн/мес

Vodafone

Пакеты на конец 2025 года:

Flexx GO — 320 грн/4 недели (25 ГБ + 500 мин)

Joice Pro — 330 грн/4 недели (30 ГБ + 600 мин)

Business Unlim — 360 грн/мес (безлимит + 500 мин)

Turbo — 270 грн/4 недели (роуминг в 28 странах)

Lifecell

С 26 ноября 2025 года все основные тарифы получают версии 2025 года: "Жара Лайт", "Макси", "Мега", "Platinum Лайф", "Мощный", "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Смарт Семья", "Свободный Лайф", "Регион".

Улучшения включают:

дополнительные гигабайты для ЕС;

больше минут;

новые условия в тарифе "Гаджет".

