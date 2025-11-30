Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Платежки в декабре удивят многих — вырастут ли тарифы в Одессе

Платежки в декабре удивят многих — вырастут ли тарифы в Одессе

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 19:43
Коммунальные тарифы в Одессе в декабре 2025: полный обзор цен
Человек считает стоимость коммунальных услуг. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре 2025 года одесситам не придется переплачивать за коммунальные услуги — тарифы для населения остаются такими же, как и летом. Горожане продолжат платить за воду, газ, электричество, содержание домов и вывоз мусора по старым расценкам.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 декабря.

Реклама
Читайте также:

Стоимость электроэнергии

Одесситы будут платить за электроэнергию те же 4,32 грн за кВт-ч, как и раньше. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое меньше — 2,16 грн с 23:00 до 07:00.

У бизнеса ситуация другая:

  • 686,23 грн за кВт-ч — для предприятий;
  • 359,55 грн за кВт-ч — для "зеленой металлургии".

Тарифы на воду и водоотвод

Для населения цены не меняются:

  • водоснабжение — 14,93 грн/м³ (без НДС);
  • водоотведение — 14,37 грн/м³ (без НДС).

Для бизнеса действуют отдельные тарифы на водоснабжение:

  • для лицензиатов — 10,93 грн/м³;
  • для других потребителей — 25,80 грн/м³;

водоотвод:

  • для лицензиатов — 7,74 грн/м³;
  • для других — 20,40 грн/м³.

Содержание домов: кто и сколько платит

Большинство ОСМД и коммунальных сервисов удерживают тариф в пределах 3-5 грн/кв.м. Частные управляющие компании работают по более высоким ценам.

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовский — 5 грн/кв.м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Вывоз мусора: тарифы различаются по районам

В сентябре 2025 года стоимость вывоза мусора не менялась, и на декабрь тарифы остаются прежними. Услугу предоставляют разные компании в зависимости от района.

  • Эко-Ренессанс - 35,49 грн (многоэтажки) / 61,26 грн (частный сектор)
  • Клиар-Сити — 33,99 грн / 58,68 грн
  • ТВ-Серрус — 34,80 грн / 60,07 грн
  • Одескомунтранс — 34,13 грн / 58,89 грн

Газ: тарифы "заморожены"

Для населения цена остается 7,96 грн/м³, а доставка газа — 1,308 грн за куб. Это возможно благодаря мораторию, который блокирует повышение тарифов.

Для бизнеса цифры значительно выше: транспортировка газа стоит 501,97 грн за 1000 м³, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В НКРЭКУ объясняют это исчезновением доходов от транзита российского газа.

Проезд в транспорте: без изменений

  • трамвай, троллейбус — 15 грн;
  • маршрутки — 20 грн в городе, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;
  • Одесса — Южный — 70 грн.

Проездные билеты:

  • учащиеся — 120/160 грн;
  • студенты — 240/340 грн;
  • население — 420/567 грн;
  • служебные — 630/756 грн.

Парковка в Одессе: сколько стоит

С 1 января этого года час парковки в Одессе стоит 30 грн (будни, 9:00 — 18:00).
Абонементы:

  • месячный — 2 500 грн;
  • годовой — 22 800 грн.

Мобильная связь: обновленные тарифы

Киевстар

С 1 декабря 2025 года обновлены два контракта:

  • "Звонки для родителей 2020" — 150 грн/мес
  • "ЛЮБОВЬ к родителям" — 175 грн/мес

Vodafone

Пакеты на конец 2025 года:

  • Flexx GO — 320 грн/4 недели (25 ГБ + 500 мин)
  • Joice Pro — 330 грн/4 недели (30 ГБ + 600 мин)
  • Business Unlim — 360 грн/мес (безлимит + 500 мин)
  • Turbo — 270 грн/4 недели (роуминг в 28 странах)

Lifecell

С 26 ноября 2025 года все основные тарифы получают версии 2025 года: "Жара Лайт", "Макси", "Мега", "Platinum Лайф", "Мощный", "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Смарт Семья", "Свободный Лайф", "Регион".
Улучшения включают:

  • дополнительные гигабайты для ЕС;
  • больше минут;
  • новые условия в тарифе "Гаджет".

Напомним, Одесская и Николаевская области оказались среди регионов с наибольшими показателями долгов за квартплату. Также мы писали, что изменится для одесситов с декабря.

цены на газ коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации