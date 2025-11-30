Коммунальные тарифы в Одессе в декабре 2025: полный обзор цен

Платежки в декабре удивят многих — вырастут ли тарифы в Одессе
В декабре 2025 года одесситам не придется переплачивать за коммунальные услуги — тарифы для населения остаются такими же, как и летом. Горожане продолжат платить за воду, газ, электричество, содержание домов и вывоз мусора по старым расценкам.
Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 декабря.
Стоимость электроэнергии
Одесситы будут платить за электроэнергию те же 4,32 грн за кВт-ч, как и раньше. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое меньше — 2,16 грн с 23:00 до 07:00.
У бизнеса ситуация другая:
- 686,23 грн за кВт-ч — для предприятий;
- 359,55 грн за кВт-ч — для "зеленой металлургии".
Тарифы на воду и водоотвод
Для населения цены не меняются:
- водоснабжение — 14,93 грн/м³ (без НДС);
- водоотведение — 14,37 грн/м³ (без НДС).
Для бизнеса действуют отдельные тарифы на водоснабжение:
- для лицензиатов — 10,93 грн/м³;
- для других потребителей — 25,80 грн/м³;
водоотвод:
- для лицензиатов — 7,74 грн/м³;
- для других — 20,40 грн/м³.
Содержание домов: кто и сколько платит
Большинство ОСМД и коммунальных сервисов удерживают тариф в пределах 3-5 грн/кв.м. Частные управляющие компании работают по более высоким ценам.
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
- Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
- Суворовский — 5 грн/кв.м
- Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
- Евроформат — 6,20 грн/кв.м
- Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
- Наш Дом — 5,70 грн/кв.м
Вывоз мусора: тарифы различаются по районам
В сентябре 2025 года стоимость вывоза мусора не менялась, и на декабрь тарифы остаются прежними. Услугу предоставляют разные компании в зависимости от района.
- Эко-Ренессанс - 35,49 грн (многоэтажки) / 61,26 грн (частный сектор)
- Клиар-Сити — 33,99 грн / 58,68 грн
- ТВ-Серрус — 34,80 грн / 60,07 грн
- Одескомунтранс — 34,13 грн / 58,89 грн
Газ: тарифы "заморожены"
Для населения цена остается 7,96 грн/м³, а доставка газа — 1,308 грн за куб. Это возможно благодаря мораторию, который блокирует повышение тарифов.
Для бизнеса цифры значительно выше: транспортировка газа стоит 501,97 грн за 1000 м³, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В НКРЭКУ объясняют это исчезновением доходов от транзита российского газа.
Проезд в транспорте: без изменений
- трамвай, троллейбус — 15 грн;
- маршрутки — 20 грн в городе, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;
- Одесса — Южный — 70 грн.
Проездные билеты:
- учащиеся — 120/160 грн;
- студенты — 240/340 грн;
- население — 420/567 грн;
- служебные — 630/756 грн.
Парковка в Одессе: сколько стоит
С 1 января этого года час парковки в Одессе стоит 30 грн (будни, 9:00 — 18:00).
Абонементы:
- месячный — 2 500 грн;
- годовой — 22 800 грн.
Мобильная связь: обновленные тарифы
Киевстар
С 1 декабря 2025 года обновлены два контракта:
- "Звонки для родителей 2020" — 150 грн/мес
- "ЛЮБОВЬ к родителям" — 175 грн/мес
Vodafone
Пакеты на конец 2025 года:
- Flexx GO — 320 грн/4 недели (25 ГБ + 500 мин)
- Joice Pro — 330 грн/4 недели (30 ГБ + 600 мин)
- Business Unlim — 360 грн/мес (безлимит + 500 мин)
- Turbo — 270 грн/4 недели (роуминг в 28 странах)
Lifecell
С 26 ноября 2025 года все основные тарифы получают версии 2025 года: "Жара Лайт", "Макси", "Мега", "Platinum Лайф", "Мощный", "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Смарт Семья", "Свободный Лайф", "Регион".
Улучшения включают:
- дополнительные гигабайты для ЕС;
- больше минут;
- новые условия в тарифе "Гаджет".
Напомним, Одесская и Николаевская области оказались среди регионов с наибольшими показателями долгов за квартплату. Также мы писали, что изменится для одесситов с декабря.
Читайте Новини.LIVE!