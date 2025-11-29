Цены на фрукты и овощи в Одессе - что говорят продавцы рынков

Фрукты на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

На рынках Одессы стоимость сезонных фруктов начала ощутимо меняться. Сейчас ситуация пока разная: что-то уже дорожает, что-то еще держится в пределах осенних цен.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавщицей на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Реклама

Читайте также:

Цитрусовые и импорт: что уже подросло в цене

Продавщица Лариса объясняет, что первым дорожает импорт, особенно цитрусовая группа. По ее словам, покупатели уже обращают внимание на то, что некоторые фрукты стали недешевыми, но все равно берут — сезон обязывает.

"Банан сейчас по 120, грейпфрут по 130, гранат — 150. Испанский апельсин по 150, египетский по 130. Мандарина 150", — перечисляет она.

Продавщица Лариса. Фото: Новини.LIVE

Женщина уточняет, что спрос переносится на более бюджетные варианты, но и там важно смотреть на качество.

"Есть более дешевый мандарин — 70-80 гривен на рынке. А Измир, это уже дорогой турецкий, он по 120-130 в продаже", — объясняет Лариса.

А вот яблоки и ягоды, по ее словам, различаются по цене в зависимости от сорта и поставщика.

"Яблочки идут от 50 до 70 гривен. Голубика 150 коробочка или 1000 за килограмм", — говорит она.

Ожидать ли нового подорожания

Лариса признается, что и сама наблюдает за рынком и пытается прогнозировать, как поведут себя цены в декабре. Говорит, что резких скачков не ждет — разве что на отдельные импортные позиции.

"Мне кажется, что если и будут повышения, то не сильные. Мандарина, апельсина - они так и колеблются. Мы же надеемся, что все хорошо у нас будет", — говорит продавщица.

Напомним, что не так с оливковым маслом за 200 грн. Также мы писали, сколько должно стоить качественное вино в Украине.