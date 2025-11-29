Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены на фрукты в Одессе качнулись — что уже подорожало

Цены на фрукты в Одессе качнулись — что уже подорожало

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 15:40
Цены на фрукты и овощи в Одессе - что говорят продавцы рынков
Фрукты на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

На рынках Одессы стоимость сезонных фруктов начала ощутимо меняться. Сейчас ситуация пока разная: что-то уже дорожает, что-то еще держится в пределах осенних цен.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавщицей на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Реклама
Читайте также:

Цитрусовые и импорт: что уже подросло в цене

Продавщица Лариса объясняет, что первым дорожает импорт, особенно цитрусовая группа. По ее словам, покупатели уже обращают внимание на то, что некоторые фрукты стали недешевыми, но все равно берут — сезон обязывает.

"Банан сейчас по 120, грейпфрут по 130, гранат — 150. Испанский апельсин по 150, египетский по 130. Мандарина 150", — перечисляет она.

Ціни на фрукти в Одесі хитнулись — що уже здорожчало - фото 1
Продавщица Лариса. Фото: Новини.LIVE

Женщина уточняет, что спрос переносится на более бюджетные варианты, но и там важно смотреть на качество.

"Есть более дешевый мандарин — 70-80 гривен на рынке. А Измир, это уже дорогой турецкий, он по 120-130 в продаже", — объясняет Лариса.

А вот яблоки и ягоды, по ее словам, различаются по цене в зависимости от сорта и поставщика.

"Яблочки идут от 50 до 70 гривен. Голубика 150 коробочка или 1000 за килограмм", — говорит она.

Ожидать ли нового подорожания

Лариса признается, что и сама наблюдает за рынком и пытается прогнозировать, как поведут себя цены в декабре. Говорит, что резких скачков не ждет — разве что на отдельные импортные позиции.

"Мне кажется, что если и будут повышения, то не сильные. Мандарина, апельсина - они так и колеблются. Мы же надеемся, что все хорошо у нас будет", — говорит продавщица.

Напомним, что не так с оливковым маслом за 200 грн. Также мы писали, сколько должно стоить качественное вино в Украине.

Одесса фрукты Одесская область Новости Одессы мандарины цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации